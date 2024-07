「ザ・ボーイズ」完結編となるシーズン5で、ジェンセン・アクレス演じるソルジャー・ボーイのレギュラー登場が判明した。しばらく留守にしていたソルジャー・ボーイだが、シーズン5ではどのような立ち回りを担うことになるのか。

ソルジャー・ボーイは、アメリカで初の最も偉大なスーパーヒーローとして知られたキャラクター。後にホームランダーが誕生したことで用済みとされていた。シーズン3で初登場を果たすと、圧倒的な強さを誇示。一方で、ホームランダーの生物学上の父親であることも明かされた。

シーズン3での最後の展開を経て、“冬眠”させられていたソルジャー・ボーイがいよいよ帰ってくる。ショーランナーを務めるエリック・クリプキが英に語ったところによれば、ソルジャー・ボーイ復帰の背景には2つの目的があるようだ。

一つ目がソルジャー・ボーイとホームランダーの親子関係を掘り下げること。クリプキはシーズン3後の気づきとして、2人の「父と息子としての関係をそこまで探求できなかった」と語っている。「そこにはたくさんの題材があります。ソルジャー・ボーイはホームランダーのことをどう感じているのか、ホームランダーは父のことをどう感じているのか。そうした関係性をさらに掘っていきたいんです」。

©Amazon Studios

二つ目が、ソルジャー・ボーイの復讐だ。シーズン3の終盤、ソルジャー・ボーイはホームランダーを倒すために手を組んでいたブッチャーから裏切られることになった。クリプキいわく、この件をソルジャー・ボーイは根に持っているようで、「 ブッチャーを殺すことにものすごく躍起になっている」そう。「なので彼はただただ素晴らしい敵です。立場を(味方から敵に)変え、能力者側につくんです」。

ソルジャー・ボーイはホームランダーと同等の強さを誇っており、ブッチャーも敵に回したくない相手だ。シーズン4の衝撃的なラストを経て、いよいよシーズン5に突入する「ザ・ボーイズ」。果たして最後に立つのはブッチャーか、ホームランダーか。

