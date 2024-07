(MCU)映画『&ウルヴァリン』では、デッドプールとウルヴァリンの夢のタッグが実現。もしも、そこにスパイダーマンまで加わるとしたら……?

から取材を受けたレイノルズとジャックマンは、「もう一人、チームに参加できるMCUヒーローを選べるなら誰ですか?」との質問に回答。最初、2人は腕を組んで「僕たちに加わる別のMCUヒーローか……」と考え込んでいたが、ついにライアンが「スパイダーマンと共演したいですね」と答えた。

ライアンの言葉に、「彼はすごくクールだし、それっていいね」と続けたヒュー。お互いに「トム・ホランドは最高だよ」とうなずき合うと、ヒューが「賛成だよ。彼はクールだし、そうなるといいな。まだ彼は若いから襲いかかったり罵倒できるしね」とブラックジョークを繰り出す。さらに、ヒューは「僕はハルクも欲しいな。ただ僕の味方になってほしいんだ。ハルクとは戦いたくないからね」とも付け加えた。

ライアンとヒューはホランドの名前を挙げて称賛していたが、実は本作で監督を務めたショーン・レヴィもホランド版『スパイダーマン』とのチームアップを望んでいた1人。「ぜひデッドプールとスパイダーマンの共演は見たいですね。そういう映画を作りたいし、トム・ホランドなら他の誰をも凌ぐ思います」と意欲を。

今後のMCUでは『アベンジャーズ』新2部作やホランド版『スパイダーマン』シリーズ第4作が控えており、3人が競演する可能性は十分にあるとも言える。『デッドプール&ウルヴァリン』は世界中で大ヒットを記録しているため、続編や関連プロジェクトの誕生があり得るかもしれない。

ちなみに『デッドプール&ウルヴァリン』では、トム・ホランドの弟であるハリー・ホランドがスタントマンとしてしている。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット上映中。

