¡Ú¾¯Ç¯Ââ¤ä¸÷GENJI¤â¡Û¶áÆ£¿¿É§¤ÎÉðÆ»´Û´ÔÎñ¥é¥¤¥Ö¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºOB¤¬½¸·ë¡¡Âà½ê¸å¤Ë¿¼¤Þ¤ë¿Æ¸ò¡¢12·î¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¶¦±é¤«
¡ÖOK¡¢ÉðÆ»´Û¡ª¡¡¥Þ¥Ã¥Á´ÔÎñ?¡ª¡×¡£ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ê¤é¤Ì¡¢ÀÖ¤¤³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇËÊ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶Ëþ°÷¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£7·î19Æü¡¢¶áÆ£¿¿É§¡Ê60ºÍ¡Ë¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖThank you very ¥Þ¥Ã¥Á 60th Anniversary 2024.7.19¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤¿¤Î¤¤ó¥È¥ê¥ª¤ÎÌÁÍ§¡¢ÌîÂ¼µÁÃË¡Ê59ºÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ö¥®¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ö¤ë¡Á¤¹¡Ù¡¢¡Ø¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ù¤Ê¤É±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¤È¸ª¤òÁÈ¤ßÃæÂ¼ÈËÇ·¤é¤ÈÊÂ¤Ö´ÔÎñ¤Î¶áÆ£¿¿É§¡£Â¾¡¢Î¾¼ê¤ò¿¶¤ë57ºÍ¤Î»äÉþ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÈÊÂ¤ó¤À²ñ¸«»þ¤â
¡¡1Ç¯Á°¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï60¸ø±éÌÜ¡£Ìó1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢ÀîºêËãÀ¤¡Ê61ºÍ¡Ë¤ä¾¯Ç¯Ââ¤Î¿¢Áð¹î½¨¡Ê58ºÍ¡Ë¡¢¸µ¸÷GENJI¤Îº´Æ£´²Ç·¡Ê53ºÍ¡Ë¤ä»³ËÜ½ß°ì¡Ê52ºÍ¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºOB¤ÎÆ±Áë²ñ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¤è¤ê1¤ÄÇ¯¾å¤ÎËãÀ¤¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢³Ú²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿OB¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤äÅÁÀâÅª¤Ê¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡ËãÀ¤¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ôµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·»Äï¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤¤è¡Õ¤È°ÕÌ£¿¼Ä¹¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤ä¸åÇÚ¤ò¡ÔÆ±¤¸·ì¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë·»ÄïÃ£¡Õ¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¸÷GENJI¤Îº´Æ£¤Ï30Ç¯Á°¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥í³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë»³ËÜ¤È¹çÎ®¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉ÷¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö¿¢Áð¤µ¤ó¤â2¿Í¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Âå¤Îº¢¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë³°¸«¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÄÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤à¤·¤í¡¢´ÔÎñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤ÏÂçÀª¤Î¸åÇÚ¤¬¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÄ¹ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±çÃÄ¤â¹ë²Ú¤Ç¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Î35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢Kinki Kids¤äÍò¡¢TOKIO¤éï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Èà¤éÌÜÅö¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑÁûÆ°¸å¤Î2021Ç¯¤ËÂà½ê¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¸åÇÚ¤È¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢OB¤È¤Ï¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ºÂÄ¹¸ø±é¤ò¹Ô¤¦ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¤¤µ¤ó¤äÃæÂ¼ÈËÇ·¤µ¤ó¡Ê56ºÍ¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡´ÔÎñ¤Î´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¸å¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ç´¶³´¿¼¤²¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö16ºÍ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¿¥ÁÁ°¸å¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¶Ëþ°÷¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍâÆü¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÉËÜ¶È¡É¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Þ¥Ã¥Á¡£¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤ÏËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤¬´èÄ¥¤ë¡×¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯8·î8¡¦15Æü¹æ