 

SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£

¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶­°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë

¥­¥ì¤¿¤é²¿¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤


 

¡Ö¥­¥ì¤¿¤é²¿¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µû¤µ¤ó¡£

¤¦¤Ã¤«¤êËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌµÃã¶ìÃã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡Ä¡Ä¡£

ËÜÅö¤Ë "²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤" ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ²Ä°¦¤¤µû¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë

¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°úÍÑ¸µ¡§@nyopenasu