ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¡¡ËÌÊýÎÎÅÚ¤ÎÊè»²¡Ö¸úÎÏ¤¬ÇË´þ¤È¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÀâÌÀ¡×
¥í¥·¥¢¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤ÏËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¸µÅçÌ±¤Ë¤è¤ëÊè»²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÏÈÁÈ¤ß¤Î¡Ö¸úÎÏ¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷
¡ÖÊè»²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¶¤Ê¤·¸òÎ®¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯9·î3Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¨Äê¤Î¸úÎÏ¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
30Æü¤Ë¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¬¥ë¡¼¥¸¥ó¼¡´±¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÊè»²¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·9·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¸úÎÏ¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Êè»²¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤¬µîÇ¯1·î¤Ë¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¹ç°Õ¤ÏÍ¸ú¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â°ì´Ó¤·¤ÆÊè»²¤ÎºÆ³«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤ÏÆüËÜÂ¦¤Ë¤âÇË´þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅôÂæ¤Î½¤Íý¤òÍýÍ³¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë³³ÌÅç¼þÊÕ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Öµù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï½¤Íý¤¬Íè·î3Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢°ÂÁ´¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁà¶ÈºÆ³«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£