Å¾¹»À¸¤Ï ¡íÎã¤Î³¹¡í ¤«¤éÍè¤¿ÃË¡Ä?! ÌÌ¹½¤¨¤Î°ã¤¤¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÃÏ¹ö¤«¤éÍè¤¿ÃË
ÉÔÎÉ¤À¤é¤±¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¡£
¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¼Â¤Ï¡¢Èà¤Ï»ö·ï¤À¤é¤±¤Î¤¢¤Î³¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿À¸¤»Ä¤ê¡ª ÌÌ¹½¤¨¤À¤±¤Ç¡¢³§¤ò°µÅÝ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727