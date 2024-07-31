NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈ¿È¯¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ4Ëü0743¥É¥ë33¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1Ëü7147.42
30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ203¥É¥ë40¥»¥ó¥È¹â¤Î4Ëü0743¥É¥ë33¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤¬9·î¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ITÂç¼ê¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î·è»»È¯É½¤ËÈ÷¤¨AI´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤¬¼êÊü¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍ»¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¶âÍ»³ô¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢222.78¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î1Ëü7147.42¤À¤Ã¤¿¡£