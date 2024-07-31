½÷²¦ÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¥Û¥¹¥È¡£¤À¤¬¡¢¸¤°·¤¤¤µ¤ì¤ÆÂÑ¤¨Â³¤±¤ëÆü¡¹¡Ä¡¿29»þ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó3´
¡Ø29»þ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡ÁÌ£Á¹½Á²°¤¢¤µ¤²¡Á3¡Ù¡Êº´ÁÒ¥¤¥µ¥ß/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´21²ó¡ÛÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÄ«¤Î5»þ¤Ë³«Å¹¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÄê¿©²°¡Ö¤¢¤µ¤²¡×¡£ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤»ÐËå¤Î¥¢¥ê¥¹¤È¤¦¤é¤é¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ìÉÊ¤À¤±¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤Î³¹¤Î¥Û¥¹¥È¤ä¥¥ã¥Ð¾î¤Ê¤É¥ï¥±¥¢¥ê¤¿¤Á¤¬ËèÄ«¤Õ¤é¤ê¤ÈË¬¤ì¤Æ¡Ä¡£Ìë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤È½ÁÊª¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢º£Æü¤â¡Ö¤¢¤µ¤²¡×¤Ç¾®¤µ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡Ø29»þ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡ÁÌ£Á¹½Á²°¤¢¤µ¤²¡Á¡Ù(1¡Á3´¬¡Ë¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£