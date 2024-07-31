¡Ö¿´µ»ÂÎ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡×½ÀÆ»ÃË»Ò81¥¥íµé¡¢±ÊÀ¥µ®µ¬¤Î°µ´¬Ï¢ÇÆ¤Ë½ËÊ¡¤ÎÍò¡ªÆ±µé¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿±ÊÀ¥¡£È×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»¶¥µ»¤ÏÃË»Ò81¥¥íµé¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¡Ë¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¿¥È¡¦¥°¥ê¥¬¥é¥·¥Ó¥ê¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¤³¤Î³¬µé¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÂÔ¤Æ¤ÏÁû²»¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½ÀÆ»60¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¡¡¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤¬È½ÄêÌäÂê¤Çü¥ÊÛÌÀü¥¤â¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡±ÊÀ¥¤Ï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¡¢3²óÀï¤ò½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤à¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥«¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¶Ñ¹Õ¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ËÜÀï¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡Ê±äÄ¹¡ËÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢³«»Ï¤«¤é6Ê¬49ÉÃ¡£±ÊÀ¥¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢Âç³°´¢¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¼¡¡¹¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊÆ±13°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï1Ê¬15ÉÃ¤Ë»Ù¤¨Äà¤ê¹þ¤ßÂ¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2Ê¬28ÉÃ¤ËÊø¤ì¾å»ÍÊý¸Ç¤á¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¼«¿È3Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¾®³°´¢¤ê¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¾®³°´¢¤ê¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯Å¨¤òÅÝ¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±ÊÀ¥Áª¼ê¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ËÉâ¾å¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª²¦¼Ô´¶¡×¡ÖÏ¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë½ÀÆ»²È¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤ä¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¡Ø¿´µ»ÂÎ¡Ù¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤òÀ©¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Æ±µé»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÌîÂ¼Ãé¹¨»á°ÊÍè¡¢ÆüËÜÃË»Ò»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]