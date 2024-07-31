À¯¸¢Âà¿Ø¤Ø¡Ö¹³µÄÂ³¤±¤ë¡×¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¼óÅÔ¤Ç½¸²ñ
¡¡¡Ú¥«¥é¥«¥¹¶¦Æ±¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç30Æü¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï¡Ö¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¡¢À¯¸¢¤òÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡×¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£29Æü¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤ËÂ³¤¯¹³µÄ³èÆ°¤Ç¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Ï¸·²üÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¸²ñ¤Ë¤Ï¿ôÀé¿Í¤¬»²²Ã¡£28Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¸½¿¦¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ËÄ©¤ó¤ÀÌîÅÞ¸õÊä¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤ä¡¢ÌîÅÞÏ¢¹ç¤òÎ¨¤¤¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é½Ë¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç±éÀâ¤·¡ÖÀ¯¼£ÅªÇ÷³²¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÉü³è¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£