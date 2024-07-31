¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤á¤º¤é¤·¤¯ÂçÀª¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡Ä°Õ³°¤Ë¤â¡ÖÀ¯³¦¿Ê½Ð¤ËËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡×ËÙ¹¾µ®Ê¸¤Î½é½ÐÇÏ¤«¤éÇÔËÌ¤Þ¤Ç
¡Ò¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¡Ö°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡×¸½¤ì¤Æ¡ÄËÙ¹¾µ®Ê¸¤Î¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾è¤Ã¼è¤ê·×²è¡É¼ºÇÔ¤ÎÎ¢Â¦¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡2006Ç¯1·î¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¾Ú·ô¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£µõµ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯9·î´ü¤Î·è»»Êó¹ð¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö²þ³×¡×¡Ö¤À¤ë¤ÞÊÁ¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤à¡ÄÅö»þ¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡Ê´¾þ·è»»¤«¤éÂáÊá¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤âËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³ô¤ò°®¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¼ý¤·¤è¤¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È²È¤¿¤Á¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿¿ùËÜµ®»Ê»á¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Í¥Ã¥È¶½Ë´µ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡£Çã¼ýÁûÆ°¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é1500²¯±ß¶á¤¤¸½¶â¤òÆÀ¤¿ËÙ¹¾»á¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡ÈÀ¯³¦¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÁªµó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÆÀ¤¿ËÙ¹¾¤È¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê´ñ½±¤ò¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£¤½¤Î½ÐÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ËÙ¹¾¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤«¤é4¥«·î¤Û¤É¤¬²á¤®¤¿8·î19Æü¡¢ËÙ¹¾¤ÏÅâÆÍ¤Ë½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÙÇÛ¤Þ¤ÇÌÜÏÀ¤ó¤ÀITµ¯¶È²È¤Î°Õ³°²á¤®¤ëÅ¾¿È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÀïÎ¬¼¼Ä¹·óÉû¼ÒÄ¹¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËÙ¹¾¤ÎÈë½ñÌò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±àÅÄ¡ÊÊÔÃí¡§±àÅÄ¿ò¡£¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Î¸µ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÀïÎ¬¼¼Ä¹·óÉû¼ÒÄ¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Í½´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï½°±¡Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È1¥«·î¶á¤¯Á°¤Î7·î25Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¹¾¤È±àÅÄ¤Î»Ñ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó3Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÙ¹¾¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ËÙ¹¾¤¬¤Ê¤¼¥¸¥À¥ó¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤òÇã¼ý¤·¤è¤¦¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¤äÀçÂæ»Ô¤È¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ø¤Î»²Æþ¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»ý¤Ä¹¹ð¤ÎÎÏ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î»²Æþ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤É¤¦¤»J¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢À¤´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡£ËÙ¹¾¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥À¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¢¥ë¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë3ÂÐ0¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¸¥À¥ó¤ä¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤â¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¡¡¹¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ã²½ÉÔÎÉµ¤Ì£¤Î»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿µ¢Ï©¤Î¼ÖÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£¥é¥¸¥ª¤«¤éÅö»þ¤Î¼óÁê¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÄÀÌÛ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿±àÅÄ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Îµ¤¤Ê¤·¤ËËÙ¹¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ±±Ä²½¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡¤É¤¦¤»ËÙ¹¾¤ÏÀ¯¼£¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤âËÙ¹¾¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î3·î¤Ë½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØËÍ¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â»¤À¤«¤é¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÙ¹¾¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÇ®¤Ã¤Ý¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¤ª¶â¤ÏÅ·²¼¤Î²ó¤ê¤â¤Î¤À¤í¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¤ËÌ±±Ä²½¤¹¤Ù¤¤À¤è¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡¡ËÙ¹¾¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¹½Â¤²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¶õÁ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¾®Àô¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤¿¤Ã¤¿8·î½é¤á¡£ËÙ¹¾¤È¤È¤â¤ËCM»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¾®Àô¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤ÏÆÍÁ³¡¢Æ±¾è¤¹¤ë±àÅÄ¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢Áªµó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡²¿¤È¤Ê¤¯Í½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±àÅÄ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤´¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±àÅÄ¤Ï¤³¤Î»þ¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿¡£ËÙ¹¾¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤òµÙ¿¦¤·¤Æ¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆËÙ¹¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¡×¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤Ë
¡¡ËÙ¹¾¤ÎÀ¯³¦¿Ê½Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡8·î15ÆüÌë10»þ¤´¤í¡¢2¿Í¤ÎÂçÊªµÄ°÷¤¬¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤ÇÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡¡¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÉðÉô¶Ð¤È¡¢ÁíÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÆó³¬½ÓÇî¤À¡£Æó³¬¤ÏÊÑÁõ¤Î¤Ä¤â¤ê¤«ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌîµåË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¯¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢ÉðÉô¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ÉðÉô¤ÎÂ©»Ò¤ÏËÙ¹¾¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÙ¹¾¤¬Á°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÉðÉô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ë¤è¤ë½ÐÇÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âÀ¯¼£²È¤ÏÂçÊÑ¤À¤è¡×
¡¡²ñÃÌ¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢ÉðÉô¤ÈÆó³¬¤¬¥Ò¥ë¥º¤ò¸å¤Ë¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎËÙ¹¾¤Î½ÐÇÏ¾ðÊó¤Ï¤¹¤°¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¸áÁ°Ãæ¡¢µ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËÙ¹¾¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÇ§¤á¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¤Ë¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢²¬ÅÄ¤È¤ÏÁ´¤¯°Õ¸«¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢ËÙ¹¾¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤ÎÈë½ñ´±¤À¤Ã¤¿ÈÓÅç·®¤¬¸øÇ§¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¼ÒÄ¹¤ò¹ß¤ê¤Æ²ñÄ¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î±þ½·¤ÏÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿±àÅÄ¤Ï¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ø³ô¼ç¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¤¤¸ýÄ´¤ÇÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ë¸øÇ§¤ÏÄü¤á¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿¡£
ÈøÆ»¤Ç¤ÎÇÔËÌ
¡¡ËÙ¹¾¤¬Áê¼ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¹ñÌ±¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿µµ°æÀÅ¹á¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Àô¤¬·Ç¤²¤ëÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë»¿À®¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÁªµó¤Ï¾®Àô¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¾®Àô¤¬Í¹À¯Ì±±Ä²½¤Ø¤Î¡ÖÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿È¿ÂÐÇÉ¤Î¥Ü¥¹¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿µµ°æ¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¾®Àô¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ËÙ¹¾¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¹Åç6¶è¤À¤Ã¤¿¡£ÈøÆ»¤«¤éËÌÂ¦¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ëÁªµó¶è¤À¡£µµ°æ¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë¡£ÈøÆ»¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ëÀÅ¤«¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¤È¤¤¤¦°ÛÃ¼»ù¤Î½Ð¸½¤ËÊ¨¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î19Æü¡¢ËÙ¹¾¤ÏÃë¤´¤í¤Ë±ÊÅÄÄ®¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¤Æ¾®Àô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÈøÆ»¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇJRÈøÆ»±Ø¤ËÃå¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¸á¸å8»þ¤ò²ó¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü¤ÏÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈøÆ»¿åÆ»¤Î³¤¤òË¾¤ßÉáÃÊ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î±ØÁ°¤Ë¡¢1000¿Í¤Û¤É¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÙ¹¾¤¬²þ»¥¤òÈ´¤±¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤ä¤¸ÇÏ¤¬¤ï¤Ã¤È¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«¤È¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤¬·²½°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¡¢ÈøÆ»¤¸¤ã¤¢¡¢¤¿¤Î¤¤ó¥È¥ê¥ª¤¬Íè¤Æ°ÊÍè¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Í¤§¡×
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òËÙ¹¾¤ÎÎÙ¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Î±àÅÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤Ç®µ¤¤Ç¤·¤¿¡£µµ°æ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈøÆ»±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾¤é°ì¹Ô¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òË¾¤à¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥Ù¥é¥Ó¥¹¥¿¶¥¬ÉÍ¡Ê¸½¥Ù¥é¥Ó¥¹¥¿¥¹¥Ñ¡õ¥Þ¥ê¡¼¥ÊÈøÆ»¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏËÙ¹¾¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÙ¹¾¤ÏÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Û¤ÉÈøÆ»¤Ë¤Ï¡Ö±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´¤¯Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÇËÙ¹¾¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¿À¸¶âÃ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¿À¸¶¾¡ÂÀÏº¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿µ¥Á¥²ñ¼Ò¤òÁ°¿È¤È¤¹¤ëÏ·ÊÞÂ¤Á¥²ñ¼Ò¡¢¾ïÀÐÂ¤Á¥¡Ê¸½¥Ä¥Í¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÂ©»Ò¤Î¾¡À®¤¬¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë8Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ïÀÐÂ¤Á¥¤ÎÅÐµ¾å¤Î½êºßÃÏ¤ÏÊ¡»³»Ô¤À¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÊ¡»³¤ÈÈøÆ»¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤ËËÜµò¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥é¥Ó¥¹¥¿¤â¾ïÀÐ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤À¡£
¡¡¿À¸¶¤Ï¸µ¼óÁê¤ÎµÜß·´î°ì¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥é¥Ó¥¹¥¿¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ËÙ¹¾¤Ë¤Ï¡ÖµÜß·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÅ·²¼¹ñ²È¤ò¸ì¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿À¸¶âÃ¿Í¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëËö¾¾¡ÊµìÀ«¡¦¿À¸¶¡ËÌïÆà»Ò¤Ï¡¢ËÙ¹¾¤È¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Îµ¯¶È²ÈÃç´Ö¤Ç¡¢¶¦Ãø¤ÇËÜ¤â½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾ïÀÐÂ¤Á¥¤ÎÃÏÈ×¤Ï¹Åç¸©¤ÎÅìÂ¦¤Ë¹¤¬¤ëÊ¡»³»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹Åç7¶è¤À¡£°ìÊý¡¢ËÙ¹¾¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¹Åç6¶è¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ù¥é¥Ó¥¹¥¿¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤éÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈøÆ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌÂ¦¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¹ñ»³ÃÏ¤Î»³¤¢¤¤¤Ø¤È±ä¤Ó¤ë¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿±àÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¿À¸¶²È¤ä¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥É¼¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÉ½¤À¤Ã¤¿»Ù±ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¸²ñ¤ä±éÀâ¤Ë¤Ï¾ïÀÐÂ¤Á¥¤ä¼è°úÀè¤Î¼Ò°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ù±ç¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÙ¹¾¼«¿È¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À²Æ¤ÎÁªµóÀï¡½¡½¡£·ë²Ì¤Ï11ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µµ°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÙ¹¾¤Ï8Ëü4000¶¯¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£¤ª¤ª¤«¤¿¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹ÂçÀÜÀï¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î11Æü¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëµµ°æ¤ÎÅöÁª³Î¼Â¤ÎÂ®Êó¤ò¡¢NHK¤ò¤Ï¤¸¤á¥Æ¥ì¥Ó³Æ¼Ò¤¬Â³¡¹¤ÈÎ®¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÍîÃÀ¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾¤¬»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤ËÇÔ¼Ô¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÙ¹¾¤Î½ÐÇÏ¤Ï¤ª¤ª¤«¤¿¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸å¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÙ¹¾¤ÏËÜµ¤¤ÇµÄÀÊ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±àÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÙ¹¾¤ÎÁªµó¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸«²ò¤À¡£
¡¡ÇÔÀï¤ÎÌë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¾¡¤Áµ¤¤ÎËÙ¹¾¤¬ÄÁ¤·¤¯ÂçÀª¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âËÙ¹¾¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÌ¼ê¶õ·ý¤ÇÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¡¢µµ°æÀÅ¹á¤ËÄ©¤ó¤ÀËÙ¹¾¤ÏÁ±Àï¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÙ¹¾¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¿ùËÜ µ®»Ê¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë