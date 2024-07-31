·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦ÉÍÅÄ¹¨°ì»á¤¬¤¤¤Þ¸ì¤ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¸ùºá¡£¡Ö°ÂÇÜ¼óÁê¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë»Ä¤ëÃËÀÍ¥°Ì¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÒÀº¿À¼À´µ¤â¹ñÌ±·ÐºÑ¤âÀµ¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÀº¿À°å³Ø¤È·ÐºÑÀ¯ºö¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÉÍÅÄ¹¨°ì»á¡£¤½¤Î³èÌö¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÄ¹¤é¤¯í¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²óÉü¤ÎÅÓ¾å¡¢¼Â¤ÎÂ©»Ò¤ò¼«»à¤ÇË´¤¯¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤«¡© ¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ç¾®»ùÀº¿À²Ê°å¤ÎÆâÅÄÉñ»á¤òÊ¹¤¼ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿È¾À¸¤ò¸ì¤ë¡£7·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¦¤Ä¤òÀ¸¤¤ë¡¡Àº¿À²Ê°å¤È´µ¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤«¤é¡¢Àº¿À°å³Ø¤È·ÐºÑ³Ø¤ÎÁê»÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿²Õ½ê¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È
ÉÍÅÄ¡¡¤µ¤Æ¡¢Àï¸å¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢±ß°Â¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ß°Â¤Ç¥¨¥º¥é¡¦¥ô¥©¡½¥²¥ë¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥º¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤ª¤½¤é¤¯ÙèÙé¤ò¤â´Þ¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹·ÐÏ©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÇ°×Áê¼ê¡¢²¤ÊÆ¤Î»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç±ß¹â¤òÀ§Àµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¡¦±Ñ¡¦ÆÈ¡¦Ê©¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥×¥é¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ê³Æ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤òÊÑ¤¨¤Æ±ß¹â¤ÎÂÎÀ©¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¥é¥¶¹ç°Õ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡±ß¹â¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò½ô¹ñ¤è¤ê°ú¤Äù¤áµ¤Ì£¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËºÇÂç¸Â¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿1990Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ð¥Ö¥ë¤Î¸å°ä¾É¤ò·Ù²ü¤·¤¹¤®¤Æ¡¢°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ±ß¹â¤ËÂ³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Æü¶äÁíºÛ¤Î»°½ÅÌî¹¯¡¢¾¾²¼¹¯Íº¡¢Â®¿åÍ¥¡¢Ê¡°æ½ÓÉ§¡ÊÈà¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¤«¤Ê¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥í¶âÍø²ò½ü¤òµÞ¤®¤¹¤®¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇòÀîÊýÌÀ¤Î³ÆÁíºÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆüËÜ¶ä¹ÔÁíºÛ¤Ï¡¢ÊÑÆ°°ÙÂØÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¤À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬ËÇ°×Î©¹ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ò´°Á´¤ËÁË³²¤·¡¢Ê¿À®»þÂå¤Î¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤ÈÄÀÂÚ¤Î20Ç¯´Ö¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¹¨°ì»á
¡¡¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËºÇÅ¬Ç¤¤Î¹õÅÄÅìÉ§Æü¶äÁíºÛ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ç¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢2012Ç¯Ëö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤â¤Ã¤È¤âÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ë2019Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙ¤«¤éÇ¯ÅÙ¤Ç¸«¤Æ400Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿·¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯Åý·×¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î½é¤á¡Ê2013Ç¯¡¢1¡Ý3·î¡Ë¤«¤é¥³¥í¥ÊËÖÈ¯¤ÎÁ°Ç¯¡Ê2019Ç¯¡¢10·î¡Ý12·î¡Ë¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï550Ëü¿Í¤Î¿·¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£550Ëü¿Í¤È°ì¸À¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å³Ú±à¥É¡¼¥àËþ°÷¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤¬Ìó5Ëü5000¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î100¸ÄÊ¬¤Î¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤Î½¢¿¦¾õ¶·¤â´ËÏÂ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤¬¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤Î½¢¿¦Àè¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤Î¸ÛÍÑ¡¢¤È¤¯¤Ë½÷À¤Î¸ÛÍÑ¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯Áý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»ÙÇÛÁØ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæÇ¯¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬É¬¤º¤·¤âÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤¤¤Æ³°¹ñ¤«¤é¤Î´ë¶È¼ý±×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Áí½êÆÀ¡ÊGNI¡Ë¤âÁý¤¨¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Í¡¹¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÈóÀµµ¬¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤ÆÄÂ¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤¬¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤ò¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤È±ß°Â¤Ç²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¡¢½÷À¤ò´Þ¤áÈóÀµµ¬¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ±¼ç²½¤ò½õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Ï¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤â¤Ã¤ÈËÁ¸±¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°é¤Æ¤ëÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿
ÉÍÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÈ¿¾Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ë¹ñÌ±¤¬¤â¤Ã¤ÈËÁ¸±¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°é¤Æ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¤¢¤²¤ëÀ¯ºö¤âÆ±»þ¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Æ¿Í¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÅÀ¤ò¤è¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¸ÄÀ¤òËá¤¯¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤òÉáµÚ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤â2019Ç¯¤Î»°ÅÙÌÜ¤Î¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤Î·èÃÇ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤ÎÉÔÈ÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â¹ñÌ±¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ¡¡550Ëü¿Í¤Î¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â°Î¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤äÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤â¸þ¾å¤·¡¢¿·Â´¼Ô¤Î½¢¿¦¤Î¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¹×¸¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤ÎÅÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤â¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤¬°ìÈÖÄ¹´üÅª¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬½÷À¤ÎÏ«Æ¯¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆâÅÄ¡¡¤³¤³¤Ç¡¢½÷À¤ÎÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ÛÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Î¸ÛÍÑ¤Î¼õ¤±»®¤¬ÈóÀµµ¬¤Ç¤¢¤ìÁý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀµ¼Ò°÷ÈæÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃËÀ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤âÆ±¤¸¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤ª¤±¤ëÃËÀÈæÎ¨¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢¤³¤Îº¹°Û¤ÏÃË½÷´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÄÂ¶â³Êº¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÐºÑÅª¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¿¦¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄãÄÂ¶â¤Ç¸Û¤ï¤ì¤ë½÷ÀÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï°Â°×¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾õ¤ò¸«¤ë¤ÈËÜÍè¤Ê¤é¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Æ±°ìÏ«Æ¯¡¢Æ±°ìÄÂ¶â¤Î»Ñ¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿·Á¤Ç¸ÛÍÑÁ´ÂÎ¤À¤±Áý¤¨¤¿¤Î¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¡¢Àµ¤·¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½÷À¤Î¹×¸¥ÅÙ¡¢³èÌöÅÙ¤ò¹ñºÝÅª¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢³ÆÀè¿Ê¹ñ¤ËÎô¤ë¤Î¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Éñ¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë¸ÛÍÑÎÌ¤Î²þÁ±¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¸ÛÍÑÎÌ¤Î²þÁ±¤â´ðËÜÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤è¤¯µ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍýÁÛ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î»Ñ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÃË½÷Æ±°ìÄÂ¶â¡¢Æ±°ìÇ½ÎÏ¡áÆ±°ìÄÂ¶â¤Î¸¶Â§¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ»¶Ú¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÉÍÅÄ¡¡¼ê»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î½÷ÀÏ«Æ¯¤Î³èÍÑ¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÇË¡¤Ë¤¢¤ë¼çÉØ¤ÎÇ¯¼ýÌó130Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¶¦²Ô¤®¤ÎÊÉ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢½÷À¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤²ÈÄí¤Î¤È¤É¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÃËÀËÜ°Ì¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë°Íµò¤·¤¿Ë¡À©¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¶¦²Ô¤®¤Î¼çÉØ¤¬Ç¯106Ëü±ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌó130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤ÇÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ãÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¤Î½÷À¤Î°ìÁØÄ¹¤¯½¢¶È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î½÷ÀÏ«Æ¯Áý²Ã¤Ï¤â¤Ã¤È¸²Ãø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¼Ô¤â¡¢ÄÂ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÀÇ¶â¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½÷ÀÏ«Æ¯¼Ô¤ò°Â¤¯»È¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¿¦¾ì¤Ç¤Î½÷À¤Î³èÌöÅÙ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÅª¾ò·ï¡¢ÀÇË¡¾å¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬½÷À¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÇÜ¼óÁê¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë»Ä¤ëÃËÀÍ¥°Ì¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÉÍÅÄ¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î±ß°ÂÍ¶Æ³¤È¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÎÌÅª²þÁ±¤ÏÍ¸ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÃË½÷¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êº¬ËÜÅª¤ËË¡À©ÅÙ¤ò´Þ¤á¤¿¼ÁÅª²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÅª¾ò·ï¤¬ÉÔÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Þ¤À»Ä¤ëÃËÀÍ¥°Ì¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é°ÂÇÜ¼óÁê¤âÁ´¤¯²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¸½´ßÅÄÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿À®²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ±»þ¤ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë»Ä¤ëÃËÀÍ¥°ÌÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤³¤Î²Õ½ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀÍ¥°Ì¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬ºÇ¸å¤ÎºÖ¤À¤È»ä¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÖ¤òÊø¤¹¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÎò¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶Ð¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÁË³²Í×°ø¤Ç¤¹¡£ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½Î¨¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÄÂ¶â¤ÏÊ§¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡¡°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢°ÂÇÜ²È¤Ç½é¤á¤ÏÉ×¤¬60Ëü¤Î·îµë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÊ¤¬·îµë10Ëü±ß¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤Ï¡Ê¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹ñÌ±·ÐºÑ¤â¡ËÁí¹çÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÈÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÊ¬¤±¤ë»Ô¾ì¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼º¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¡¢¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÃË½÷¶ÑÅù¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤ÎÌäÂê¤ÏÃËÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë
ÆâÅÄ¡¡»ä¤¬¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î¸¦½¤°å¤À¤Ã¤¿º¢¡¢»ØÆ³°å¤«¤é¡Ö¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆµÙ¤à¸¢Íø¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ç¤â½÷À¤Ç¤âÆ±¤¸ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹µ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢²Ì¤¿¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸µëÍ¿¤ÈÂÔ¶ø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤¬²È»ö°é»ù¤òÃ´¤¦»þ´Ö¤¬ÃËÀ¤Î5.5ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È»ö°é»ù¤È¤¤¤¦Ã¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìµ½þÏ«Æ¯¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÉ¾²Á¤ËÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÉÔÊ¿ÅùÌäÂê¤ÏË¡¤äÀ¯ºö¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶µ°é¤ä·¼È¯¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤³ØÎò¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Ë¤º¤Ã¤È¶Ð¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÎò°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÃË¤Î»Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Ê³Ø¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤Ìµ°Õ¼±¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÇ¯ÏªÄè¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°å³ØÉôÆþ»î¤Ç¤ÏÃËÀ¤ÈÆ±¤¸ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â½÷À¤¬Æþ³Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤â°ÅÌÛÎ£¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÃË½÷¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔÅÙ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³«¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç³ØÎò¤â¼ÂÎÏ¤âÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾º¿Ê¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Åªº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï«Æ¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¤¥·¥å¡¼¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤¬Æ¯¤¤Ë¤¯¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ÏÃËÀ¤ò¤â¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°å³ØÉôÆþ»î¤Î½÷Àº¹ÊÌÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤¬¡Ö½Ð»º¤¹¤ë½÷À°å»Õ¤¬·ç¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉÂÅï¤ÏÇËÃ¾¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½÷À¤ò°å»Õ¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤»Üºö¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï½÷Àº¹ÊÌ¤ÏÂ¾¤ÎÌäÂê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î±£¤ìÌ¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤ÏÃ¯¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÙ²Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¤â·ç¤±¤¿¤éÇËÃ¾¤¹¤ë¤Û¤É²á¹ó¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤½¤â¤½¤âÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁ°Äó¤¬ÃËÀ¤Ë¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Î²áÏ«»à¤ä¼«»àÎ¨¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÂ¾¤Î¿¦¼ï¤è¤ê¤â¹â¤¤¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ëº¬´´¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Èº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÀÇÀ©¤Î¤³¤È¤â¡¢¸ÛÍÑ¤Î¤³¤È¤â¡¢Á´¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼¡¤Ë¤½¤Î¸ÛÍÑ¤Î¾ò·ï¤äÆâÍÆ¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌäÂê¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¹ñÌ±¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ËÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆâÅÄÉñ¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤Þ¤¤¡Ë¾®»ùÀº¿À²Ê°å¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÁí¹çÉÂ±¡¾®»ù¤¦¤ÄÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢3»ù¤ÎÊì¡£2007Ç¯ËÌ³¤Æ»Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¡¢2011Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÀº¿À²Ê¸¦½¤½ªÎ»¡¢2013Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¦¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÁí¹çÉÂ±¡¾®»ùÀº¿À²Ê¸¦½¤½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¡¾®»ùÀº¿À²Ê°å¡¢¼Ò²ñ¤ò¿Ç¤ë¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØREAPPRAISAL¡¡ºÇÀèÃ¼Ç¾²Ê³Ø¤¬Æ³¤¯ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥á¥ó¥¿¥ë´íµ¡¤Î½èÊýäµ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡£
ÉÍÅÄ¹¨°ì¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë1936Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡¢¥¤¥§¡½¥ëÂç³Ø¥¿¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Àì¹¶¤Ï¹ñºÝ¶âÍ»ÏÀ¡¢¥²¡¼¥àÍýÏÀ¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡Ø·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¹ñºÝ»ñËÜ°ÜÆ°¡Ù¡¢¡Ø¶âÍ»À¯ºö¤È¶ä¹Ô¹ÔÆ°¡Ù¡Ê´äÅÄ°ìÀ¯¤È¤Î¶¦Ãø¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¾Þ¡¢¤È¤â¤ËÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤Î½ñºØ¤«¤é¡Ù¡ÊNTT½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÉü³è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
¡ÊÆâÅÄ Éñ,ÉÍÅÄ ¹¨°ì¡¿Ê¸½Õ¿·½ñ¡Ë