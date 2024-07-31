17Ç¯Á°¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÖÊÌ¤Ë¡×ÁûÆ°¤ò²ù¤ä¤ß¤Ä¤Å¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä57ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³½¨À¬¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¿Ùõ¤µ¡É
¡ÒÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡© ¡È²Î¤â¼Çµï¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡É¤À¤Ã¤¿·²ÇÏ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡ÖÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡14ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²Î¼ê¡¢·Ý¿Í¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¡£Èà¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¾×ÆÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Î¡ÈÌ´¡É¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´2²ó¤Î2ËÜÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê29Ëç¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
Ãæ»³½¨À¬¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡ØDAISUKI!¡Ù¤Ë1992Ç¯¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³¤Ï¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¤ÈÈÓÅçÄ¾»Ò¤È¤Î³¹Êâ¤¥í¥±¤ÇÉ¾È½¤ò¼è¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÈà¤Î²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜÌÀ»Ò¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÎÁ°¤òÁÇ¤ÃÍç¤Ç¡Ä2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¾ËÜÌÀ»Ò¤Ï¡¢Ãæ»³¤ÎÅÏÊÕ¥×¥í¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Ãæ»³¤¬#1¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÍÂ¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÏÊÕ¥×¥í¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ãæ»³¤ÏÆþÎÀ½éÆü¡¢ÀèÇÚ¤Î¾¾ËÜ¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÎÁ°¤òÁÇ¤ÃÍç¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤ÏÈà¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡¥¢¥Ã¥³¤Ç¡¼¤¹!!¡×¤È¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù2014Ç¯4·î29Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï1Ç¯¤ÇÎÀ¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤È¤Ï¤½¤Î´Ö¤ËÌë¤ÊÌë¤ÊÁêÃÌ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤«Ãæ»³¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ç¡¢¡ØDAISUKI!¡Ù¤Ç¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¤´î¤ó¤À¡£
Ãæ»³¤Ë¶¯¤¤Å¨ØÁ¿´¤òÊú¤¤¤¿º£ÅÄ¹Ì»Ê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤ÎÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÎ©¤Æ¤¿ÀÀ¤¤¤òÃæ»³¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¶¯¤¤Å¨ØÁ¿´¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1993Ç¯¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡ØÅÂÍÍ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¹Ì»Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ»³¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼è¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤é¼ã¼ê·Ý¿Í¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë¡£º£ÅÄ¤ÏÅö»þ¡¢Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¼ã¼ê·Ý¿Í¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Ìó15Ç¯¸å¡¢º£ÅÄ¤Î¤Û¤¦¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ»³¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤ë¤Ë¤¤¤¿¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤³¤íÃæ»³¤¬ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¡¢°ì½ï¤ËMC¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÃæ»³½¨À¬¤¬·ù¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡Ãæ»³¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Ã¤·¥´¥àÈÇ²è²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥é¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ê¥ó¥·¡¼´Ø¡Ê2002Ç¯»àµî¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë½µ´©»ï¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡Ô»ä¤ÏÃæ»³½¨À¬¤¬·ù¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Õ¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¡Ô¤Ê¤Þ¤Ì¤ë¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¡Õ¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡Ê¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù1994Ç¯8·î12Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼´Ø¤¬¤½¤¦½ñ¤¯Á°Ç¯¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¡ØÅÂÍÍ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÈà½÷¤¬ÅÅÏÃ½Ð±é¤·¤ÆÃæ»³¤È¸ý·ö²Þ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï±óÎ¸µ¤Ì£¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î²¹ÅÙ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾å¤¬¤é¤º¡¢¤¹¤°ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤òÃø½ñ¡Ø¤¤¤Ð¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ô¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¡ÖÃæ»³½¨À¬ÅªºÍÇ½¡×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÈÇ®¤¤·ö²Þ¡É¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¤È¤â¡È¤Ì¤ë¤¤¸ýÏÀ¡É¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿Éíå¤Ê¡Ö¥×¥í¤ÎÈãÈ½¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Åö°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥Ê¥ó¥·¡¼´Ø¤¬Ãæ»³¤òÈãÈ½¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¡¡¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤¬Àè¤Î¥³¥é¥à¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡Ö¡Ê·ÝÇ½³¦Æâ¤Î¡Ë¤·¤¬¤é¤ß¡¦´Ø·¸À¡¦¤½¤ÎÂ¾½ô»ö¾ð¡×¤Î¤ß¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÎÃæ¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤³¤½Ãæ»³½¨À¬¤À¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ø½µ´©Ä«Æü¡ÙÁ°·Ç¹æ¡Ë¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÁ°Ç¯¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤¬½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤¢¤Î¤È¤Èà¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÎÃæ¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡×¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢¤è¤±¤¤ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏÃø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¦1¿Í¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤À¡£
Âô¿¬¤Î¡ÖÊÌ¤Ë¡×È¯¸À¤ÎÁ°Æü¤Ë¡Ä
¡¡2007Ç¯¡¢Ãæ»³¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸áÁ°Ãæ¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢Âô¿¬¤¬½Ð±é±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤â¡¢Ãæ»³¤ÈÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º¡¢²¿¤ò¿Ö¤«¤ì¤Æ¤â¡¢»öÁ°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤³¤È¤´¤È¤¯°ã¤¦²óÅú¤ò¤·Â³¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤·¤â¤ÎÃæ»³¤â¤Ä¤¤¤ËÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ª¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âô¿¬¤¬ÉñÂæ°§»¢¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÅà¤ê¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤ËÈà½÷¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁûÆ°¤ò¸«¤ÆÃæ»³¤Ï¡Ô¡Ö²¶¤¬¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤Ø¤Î¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È²ù¤¤¤¿¡Ê¡Ø¤¤¤Ð¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¡Ë¡£
¡¡9Ç¯¸å¡¢ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿Èà½÷¤«¤é¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢°ì±þÏÂ²ò¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ»³¤ÏÈà½÷¤ò¤¢¤Î¤È¤ÉÔµ¡·ù¤Ê¤Þ¤Þµ¢¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢¤¤¤Þ¤â¸å²ù¤ÈÈ¿¾Ê¤Î»×¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î³°Â¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥·¡¼´Ø¤Î¾ì¹ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Âô¿¬¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î°õ¾Ý¤·¤À¤¤¤Ç¿Íµ¤¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Ãæ»³¤¬Èà½÷¤ò¾å¼ê¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²ù¤ä¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎMC¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯¡¢¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤À¤È»×¤¦¡£
½Ð±é¤ò½Â¤ëÎ©ÀîÃÌ»Ö¤ò¸ýÀâ¤¡Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÅªºÍÇ½¤âÈ¯´ø
¡¡Ãæ»³¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â1999Ç¯¤è¤ê19Ç¯Â³¤¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¦¥Á¤¯¤ë!?¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢´ë²è¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏËè²ó¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¤ä»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Ãæ»³¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿±ýÇ¯¤Î¡ØÌÀÀ±¡Ù¤ä¡ØÊ¿ËÞ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·ÝÇ½»¨»ï¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»¨»ï¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò¤á¤°¤ëÌ¾Êª´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ»³¤Ï¤³¤ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÆüÍËÃë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ»³¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤¯¤ë!?¡Ù¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢Í£°ì¡¢¼«¤é½Ð±é°ÍÍê¤ËÉë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍî¸ì²È¤ÎÎ©ÀîÃÌ»Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï½Ð±é°ÍÍê¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¢¡×¤È½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÌ»Ö¤À¤¬¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÉ¬»à¤Ç¸ýÀâ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃÌ»Ö¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤éÌ¼¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÃæ»³¤Ã¤Æ¤¨¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð±é¤ò¾µÂú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2013Ç¯9·î21¡¦28Æü¹æ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ»³¤ÏÃÌ»Ö¤Î»à¸å¡¢°äÂ²¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¡¢NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÇÁÔÇ¯´ü¤ÎÃÌ»Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÌ»Ö¤¬Ãæ»³¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Î¤Ê¤«¤Ë¤½¤Î»ñ¼Á¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ãæ»³¤ÏÁ°½Ð¤ÎÃø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¤¤¤Þ¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤ÎÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤³¤Ë¤â¡¢¡ÖÅÏÊÕ¥×¥í¡×¤ÎÅÁÅý¤ò¼¡Âå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤´¤¦¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤Îµ¤³µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë