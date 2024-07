【東京ばな奈】ディズニーが贈る夢のスイーツショップが期間限定でオープン♪

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2024年8月7日(水)~8月19日(月)の期間限定で日本橋三越本店 本館7階 催物会場『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』にポップアップストアをオープンいたします。かわいすぎるスイーツに注目です。

ディズニーが贈るハッピースイーツショップ

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTON by 東京ばな奈」が、日本橋三越本店 本館7階 催物会場 『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』に2024年8月7日(水)~8月19日(月)の期間限定で登場します。

ファンの方は必見のスイーツが盛りだくさん♪

【期間】2024年8月7日(水)~2024年8月19日(月)

【場所】日本橋三越本店 本館7階 催物会場『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』

【ちいかわラーメン 豚】都内へ初上陸!渋谷PARCOに期間限定でオープン♪

【東京ばな奈】商品の詳細

くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」

6月に発売したばかりの新作で「プーさん」のかわいらしさをギュッと詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』。中には、「プーさん」が大好きなはちみつが香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームがとろ~り。

はちみつ&ミルクがやさしい味わいのダブルクリームをふかふかのスポンジケーキで包みました。

食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまうようなおいしさです。

そして、うれしいお楽しみも◎8個入ボックスには、記念のステッカーがはいっています。

全6種のデザインがランダムに1枚入っています。

オリジナルのエコバッグがセットになった「エコバッグセット」も登場。

イエローカラーをベースに、表にはパッケージとおそろいの「プーさん」、裏には「イーヨー」「ピグレット」「ティガー」たちも描かれた今回だけのスペシャルなデザインです。

価格:

4個入 842円(税込)/8個入 1,728円(税込)

4個入 エコバッグセット 1,844円(税込)/8個入 エコバッグセット 2,732円(税込)

『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』は、『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた ワクワク・楽しいショコラクッキーサンドです。

アーモンド・マカデミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりとしたホイップしたメープルショコラを挟みました。

カリッと味わえば、メープルショコラのやさしい香りが楽しめます。

『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』にオリジナルのアクリルキーホルダーがついてくるセットも登場します。

Aセットは「ウッディ」「ジェシー」が描かれたキュートなデザイン、Bセットは「バズ・ライトイヤー」「リトル・グリーン・メン」がデザインされたポップなデザイン。

どちらも、ここでしか手に入らないオリジナル。

価格:

8枚入 1,188円(税込)

8枚入アクリルキーホルダーAセット 1,760円(税込)

スペシャル缶 14枚入 2,268円(税込)

スペシャル缶 14枚入 アクリルキーホルダーBセット 2,860円(税込)

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーにデザインされているのは、「ルミエール」「コグスワース」「魔法の薔薇」「ポット婦人」に「チップ」の5種類。

東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きく挟みました。

誰もがあこがれる舞踏会のシーンをデザインした12枚入のデザインボックスに、オリジナルポーチがついた『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 12枚入 ポーチセット』。

アイコニックなイエローのドレスをまとった「ベル」と「野獣」に、ステンドグラス風のオリジナルデザインで仕上げたポーチは、思わずうっとりしてしまいそうなうつくしさ。

さらに「魔法の薔薇」のチャーム付きです。

価格:

12枚入 1,404円(税込)

12枚入 ポーチセット 2,420円(税込)

ディズニーたちと幸せなスイーツタイム

今回は「日本橋三越本店」にて期間限定でオープンする『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』について紹介しました。

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。

ディズニーのキャラクターたちの華やかなスイーツが楽しめる商品たちは、自分でぜいたくに味わうのはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。