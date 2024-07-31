¡ÚºÎÅÀ¡õÀ£É¾¡Û¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó·à¾ìºÆ¤Ó¡¡¼çÎÏ²¹Â¸¤â£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË·èÄê¡Ä½à¡¹·è¾¡¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÀï
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¡¡¢¦£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£³Àï¡¡ÆüËÜ£±¡½£°¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê£³£°Æü¡¢¥Ê¥ó¥È¡¦¥Ü¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò£±¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£³ÀïÁ´¾¡¤Ç£ÄÁÈ¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ú£¶¡¦£µ¡Û·è¾¡£Ô¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤â£³Ï¢¾¡¡£¤¤¤¶¥¹¥Ú¥¤¥óÀï
£Ç£Ë¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ú£·¡¦£µ¡Û¤Þ¤¿¤â¾®µ×ÊÝ·à¾ì³«±é¡££³ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î°ì¸À¡££Í£Ï£Í
£Ä£ÆÀ¾Èø輶Ìð¡Ú£µ¡¦£µ¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯·¿¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ÂÄê´¶¤¬Âè°ì¡£¤¤¤Þ°ì¤Ä
£Ä£ÆÎëÌÚ³¤²»¡Ú£¶¡¦£°¡Û¥Ñ¥¹¤¬¼å¤¤¾ìÌÌ¤Ï´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç·ë²Ì
£Ä£ÆÌÚÂ¼À¿Æó¡Ú£µ¡¦£µ¡Û¥ß¥¹¤«¤éÂ®¹¶Íá¤Ó¤ë¤â¾®µ×ÊÝ¤Ëµß¤ï¤ì°ÂÅÈ¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï·è¤á¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
£Ä£ÆÆâÌîµ®»Ë¡Ú£¶¡¦£°¡Ûº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¡£ÃæÈ×¤ä¥¦¥£¥ó¥°¤È¤ÎÏ¢·¸¤â¤è¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼
£Í£Æ»³ËÜÍý¿Î¡Ú£¶¡¦£µ¡Û¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶È¯´ø¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¡£Ï¢Àï¹ÍÎ¸¤Ç£´£µÊ¬¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë
£Í£ÆÀîºêñ¥ÂÀ¡Ú£µ¡¦£µ¡ÛÏ¢·¸¤¬Æñ¤·¤¤¿ØÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤º¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤ÎÉé½ýÂà¾ì¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¡£·Ú¾É¤òµ§¤ê¤¿¤¤
£Í£Æ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡Ú£µ¡¦£µ¡Û¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤â¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ï¸ÂÄêÅª
£Æ£×»³ÅÄÉö´î¡Ú£µ¡¦£µ¡ÛÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ëý¤Îº¸Â¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤ë
£Æ£×º´Æ£·Ã°ô¡Ú£¶¡¦£°¡ÛÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç»Å»ö¡£º£¸å¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤
£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ú£¶¡¦£°¡ÛÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼£Æ£×¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø
£Í£Æ¿¢ÃæÄ«Æü¡Ú£¶¡¦£°¡Û¸åÈ¾³«»Ï»þ£É£Î¡£¤½¤Ä¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤Ë¤â±þ¤¨¤¿
£Æ£×»°¸Í½Ø²ð¡Ú£¶¡¦£°¡Û¸åÈ¾£±£¶Ê¬£É£Î¡£ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¤Ï¥¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ëÆâÍÆ
£Í£ÆÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ú£¶¡¦£µ¡Û¸åÈ¾£³£³Ê¬£É£Î¡£Àîºê¤ÎÉé½ý¤Ç¶ÛµÞ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ã¤¤¡×¤Ï¸«¤»¤¿
£Æ£×ºÙÃ«¿¿Âç¡Ú£·¡¦£°¡Û¸åÈ¾£³£³Ê¬£É£Î¡£¥¯¥í¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß·è¾¡ÅÀ¡£·è¾¡£Ô¤Ç¤Î¥±¥Á¥ã¥É¥Ð¤Ë´üÂÔ
¢¨Ê¿¶Ñ¤Ï£µ¡¦£µ¡Á£¶¡¦£°ÅÀ¡££Í£Ï£Í¤Ï¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á