ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¼«ÎÏV¾ÃÌÇ¡ÄÈùÌ¯¤ÊËÜÎÝÂÇÈ½Äê¥ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÊ¤¤é¤º¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½3¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯7·î30Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïº£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢91»î¹çÌÜ¤Ç¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÊü¤Ã¤¿ÈùÌ¯¤ÊÂÇµå¤¬ËÜÎÝÂÇÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¤âÊ¤¤é¤º¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡»°ÎÝÂ¦¤«¤é¤Î±ÇÁü¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï10¡Á12²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é·è¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö42¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ´Á³OK¡£¤è¤½¤Ï¤è¤½¤Ç¤¹¡×¤È»ëÀþ¤Ï²¼¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£