¹âÅçÎé»Ò¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤£²¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡×ÂçÅçÍ¥»Ò¡õ¾®¼ÇÉ÷²Ö¤È£³¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¤ÎÀ¼
½÷Í¥¹âÅçÎé»Ò¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê35¡Ë¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹âÅç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦»æÂÞ¤ò¼ê¤Ë¡¢ÂçÅç¡¢¾®¼Ç¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¡ÖÆó¿Í¤ËÉé¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹âÅç¤Ï¡¢7·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖGO HOME¡Á·Ù»ëÄ£¿È¸µÉÔÌÀ¿ÍÁêÃÌ¼¼¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤Î¾®¼Ç¡¢ÂçÅç¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£