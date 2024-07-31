¥á¡Á¥Æ¥ìË¾ÌÚÁï»Ò¥¢¥Ê¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇTWICE¥é¥¤¥Ö»²Àï¡ÖONCE¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¤È¡×
¥á¡Á¥Æ¥ì¤ÎË¾ÌÚÁï»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TWICE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖREADY TO BE¡×¤ò´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖTWICE¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈONCE¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¤È¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½éÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¤³¤¦¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡£²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïµ¤²¹¤È¿Í¤ÎÇ®µ¤¤ËÃí°Õ¤À¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¥â¥â¤È¥µ¥Ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¤Ç¸µµ¤Êä½¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤Á¡¼¸«¤Æ¤ë¤ÈÌ¾¸Å²°¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£