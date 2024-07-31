¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÀï¤ÇÁÔ´Ñ¤Ê¸÷·Ê¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì±é½Ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡¡¥Ñ¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï30Æü¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î½÷»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×E¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¶Ç»Ò¡¢ÀÐ°æÈþ¼ù¥Ú¥¢¤¬½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Î¾ÝÄ§¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ìÌ¾¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¶¥µ»¾ì¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥³¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÏÁÔ´Ñ¡£Îò»Ë¤¢¤ë³¹¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¹ë²Ú¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥È¥ë²ñ¾ì¤Îºî¤êÊý¡×
¡Ö¥Ñ¥ê¤¹¤²¡¼¡×
¡ÖÇØ·Ê¤Ë¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ª¤·¤ã¤ì±é½Ð¡×
¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬ÇØ·Ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¥³¡¼¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥«¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¥¿¥à¡¢¥é¥¤¥µ¡¦¥¹¥Û¡¼¥óÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£0-2¡Ê16-21¡¢14-21¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë