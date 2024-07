「何回見てもファウルには…」不可解判定が連続のフランス戦、河村勇輝の”4点献上プレー”には海外からも不満の声「タフなファウル宣告だ」【パリ五輪】

この判定に対してSNS上には「あまり言いたくないけど…どこがファウルやねん!」「何回見てもファウルには見えない」「正直あれは誤審」などと厳しいコメントが並び、海外で見守ったバスケファンからも「Tough foul call(タフなファウル宣告だ)」「One of the most riggedgames in Olympics history(オリンピック史上最も不正が行われた試合の一つ)」と納得のいかない言葉が溢れていた。

河村の件以外にも、八村塁のアンスポーツマンライクファウルによる退場や、チャレンジ成功が一転バスケットカウントになるなど、日本に不利な判定が散見された今回のフランス戦。試合自体は内容が濃いものだっただけに、残念なところもある。8月2日に行われるブラジルとの1次リーグ最終戦では偏りのないジャッジを望みたい。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]