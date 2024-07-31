ÀàÅð»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Î¼Ö¤«¡Ä¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÄÉÀ×¼õ¤±¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·Æ¨Áö Áê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤¬Æ¬Åù¤Ë¥±¥¬
¡¡´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ç7·î30Æü¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ÇÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È30Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢³ÆÌ³¸¶»ÔÆâ¤ÇÀàÅð»ö·ï¤òÁÜººÃæ¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ï¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢³ÆÌ³¸¶»ÔÆá²ÃÅì¿·Ä®¤ÎÆ§ÀÚÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ää¼ÖÃæ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ð¸î»Î¤ÎÃËÀ(30)¤Ï¡¢Æ¬¤ä¼ó¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£