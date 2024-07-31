±Ç²è¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¼çÌò¤Ï¿ÍÎà¤ò½±¤¦¡ÈÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á!?¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¤â¸ø³«
¡¡Á´ÊÆ¤Çº£·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢º£½µ8·î1Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°À½ºîÁí»Ø´ø¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÀ½ºî¿Ø¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎVFX¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îµ´¬¤È¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡È¶¥±é¡É¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Ä¶Âçºî¡£¡ÈÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥±¥¤¥ÈÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬²òÀâ
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥±¥¤¥È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎµ´¬¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Îµ´¬¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëÂèÏ»´¶¤È¾ðÇ®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Î¡È¤È¤¢¤ë»ö¸Î¡É¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ç¼«Á³ºÒ³²¤òÍ½Â¬¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¸Î¶¿¤Ç»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬°Û¾ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢Îµ´¬¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¡Ò¥¹¥È¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¡Ó¤òÀßÎ©¤·¡¢Îµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½Â¬¤¹¤ë´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ï¥Ó¤Ëº©´ê¤µ¤ì¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î1½µ´Ö¤ÎÌóÂ«¤ÇÎµ´¬Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Î¶¿¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤âÀ³Ê¤âÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÎµ´¬¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¤é¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¡¢´í¸±¤ÇÌµËÅ¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎµ´¬ÇË²õ·×²è¡É¤ò´ë¤Æ¡¢²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡È¹Ó¤¯¤ì¼Ô¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¹¤é¿á¤Èô¤Ð¤¹20ËüÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¹¥Àï·¿¤Î¡ÒË½¤ìÎµ´¬¡Ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢Íë¤òÈ¼¤¦Ë½É÷±«¤Ç¡¢¥±¥¤¥È¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤òÀäË¾¤Î¤É¤óÄì¤Ø¤È¡È¿á¤Èô¤Ð¤¹¡É¡£
¡¡·àÃæ¤Î¸åÈ¾¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢ÀÐÌýÀºÀ½½ê¤òÄ¾·â¤·¤Æ±ê¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¡Ò²ÐÃìÎµ´¬¡Ó¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¡£Ç³¤¨À¹¤ë±ê¤ÏÌÔÉ÷¤ÇÅ·¹â¤¯¤Þ¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÈÌµ¡É¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ºîºÇÂçµé¡¢Ä¾·Â2¥¥í¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡ÒMEGAÎµ´¬¡Ó¡Ê±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÄ¶¡ÉµðÂç¤Ç¡¢¿ô¤¢¤ëÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¡£¿ô¥È¥ó¤¢¤ëÎó¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤µ¤¨¤âÍÚ¤«¾å¶õ¤Þ¤Ç¿á¤¾å¤²¡¢±«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î²øÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¿·´´Àþ¤è¤êÂ®¤¤»þÂ®500¥¥í¤Ç½±Íè¤·¡¢Ê¬Îö¤·¤Æ¿ÍÎà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ò¤Õ¤¿¤´Îµ´¬¡Ó¡Ê±¦¡Ë¡£°ìÂÎ¤À¤±¤Ç¤âÀäË¾Åª¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆóÂÎ¤ÇÈ¯À¸¤·¥Á¡¼¥à¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤Îµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¿ÍÎà¡É¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¥±¥¤¥ÈÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÌÄ¤¯¤È¤³¤í¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥¨¥É¥¬¡¼¡á¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Æ°²è¤Î¡È¥Ð¥º¤¬Ì¿¡É¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÎµ´¬¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤âÇ§¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡£
¡¡¥Ï¥ÓÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼/¥Ó¡¼¥¹¥È³ÐÀÃ¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÄ¶Âçºî¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥â¥¹¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í°Ê³°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ï¥Ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¹¥³¥Ã¥ÈÌò¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬½Ð±é¡£
¡¡¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä»Î¥ê¥ê¡¼Ìò¤Ë¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥ì¥¤¥ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¤ÊÍÛµ¤¤¹¤®¤ë»£±ÆÃ´Åö¥Ö¡¼¥óÌò¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¢¡Ê¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥×¡Ù¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¬¤¹þ¤Þ¤ì·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥óÌò¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ç¥ó¡á¥Ú¥¤¥È¥ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥±¥¤¥È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎµ´¬¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Îµ´¬¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëÂèÏ»´¶¤È¾ðÇ®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Î¡È¤È¤¢¤ë»ö¸Î¡É¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ç¼«Á³ºÒ³²¤òÍ½Â¬¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¸Î¶¿¤Ç»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬°Û¾ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢Îµ´¬¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¡Ò¥¹¥È¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¡Ó¤òÀßÎ©¤·¡¢Îµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½Â¬¤¹¤ë´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ï¥Ó¤Ëº©´ê¤µ¤ì¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î1½µ´Ö¤ÎÌóÂ«¤ÇÎµ´¬Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Î¶¿¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤âÀ³Ê¤âÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÎµ´¬¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¤é¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¡¢´í¸±¤ÇÌµËÅ¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎµ´¬ÇË²õ·×²è¡É¤ò´ë¤Æ¡¢²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡È¹Ó¤¯¤ì¼Ô¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¹¤é¿á¤Èô¤Ð¤¹20ËüÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¹¥Àï·¿¤Î¡ÒË½¤ìÎµ´¬¡Ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢Íë¤òÈ¼¤¦Ë½É÷±«¤Ç¡¢¥±¥¤¥È¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤òÀäË¾¤Î¤É¤óÄì¤Ø¤È¡È¿á¤Èô¤Ð¤¹¡É¡£
¡¡·àÃæ¤Î¸åÈ¾¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢ÀÐÌýÀºÀ½½ê¤òÄ¾·â¤·¤Æ±ê¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¡Ò²ÐÃìÎµ´¬¡Ó¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¡£Ç³¤¨À¹¤ë±ê¤ÏÌÔÉ÷¤ÇÅ·¹â¤¯¤Þ¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÈÌµ¡É¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ºîºÇÂçµé¡¢Ä¾·Â2¥¥í¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡ÒMEGAÎµ´¬¡Ó¡Ê±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÄ¶¡ÉµðÂç¤Ç¡¢¿ô¤¢¤ëÎµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¡£¿ô¥È¥ó¤¢¤ëÎó¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤µ¤¨¤âÍÚ¤«¾å¶õ¤Þ¤Ç¿á¤¾å¤²¡¢±«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î²øÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¿·´´Àþ¤è¤êÂ®¤¤»þÂ®500¥¥í¤Ç½±Íè¤·¡¢Ê¬Îö¤·¤Æ¿ÍÎà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ò¤Õ¤¿¤´Îµ´¬¡Ó¡Ê±¦¡Ë¡£°ìÂÎ¤À¤±¤Ç¤âÀäË¾Åª¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆóÂÎ¤ÇÈ¯À¸¤·¥Á¡¼¥à¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤Îµ´¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¿ÍÎà¡É¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¥±¥¤¥ÈÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÌÄ¤¯¤È¤³¤í¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥¨¥É¥¬¡¼¡á¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Æ°²è¤Î¡È¥Ð¥º¤¬Ì¿¡É¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÎµ´¬¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤âÇ§¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡£
¡¡¥Ï¥ÓÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼/¥Ó¡¼¥¹¥È³ÐÀÃ¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÄ¶Âçºî¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥â¥¹¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í°Ê³°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ï¥Ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¹¥³¥Ã¥ÈÌò¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬½Ð±é¡£
¡¡¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä»Î¥ê¥ê¡¼Ìò¤Ë¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥ì¥¤¥ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¤ÊÍÛµ¤¤¹¤®¤ë»£±ÆÃ´Åö¥Ö¡¼¥óÌò¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¢¡Ê¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥×¡Ù¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¬¤¹þ¤Þ¤ì·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥óÌò¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ç¥ó¡á¥Ú¥¤¥È¥ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£