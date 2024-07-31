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¢£¶åÅÅ¹© <1959> ¡¡6,723±ß¡¡(+914±ß¡¢+15.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡£¶åÅÅ¹© <1959> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£29Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.3¡óÁý¤Î1072²¯500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±2.1ÇÜ¤Î102²¯6300Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±82.4¡óÁý¤Î77²¯5800Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ê»ý¤Á¹©»öÎÌ¤¬²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Î¹©»ö¤¬¿ÊÄ½¤·¡¢¹©»öÍø±×Î¨¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¢£¥Ä¥¬¥ß <6101> ¡¡1,701±ß¡¡(+226±ß¡¢+15.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£¥Ä¥¬¥ß <6101> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞÆ¡£30Æü¸á¸å1»þ¡¢25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¼ý±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.9¡óÁý¤Î257²¯3100Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±2.1ÇÜ¤Î27²¯500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÍø±×¤ÎÃæ´Ö´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï77¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÁý±×¤Ç¤«¤Ä¡¢½çÄ´¤Ê¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇä¾å¼ý±×¤¬Æ±48.7¡óÁý¤Î235²¯5700Ëü±ß¡¢¥»¥°¥á¥ó¥ÈÍø±×¤ÏÆ±72.8¡óÁý¤Î55²¯7200Ëü±ß¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£´Ú¹ñ¤âÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ¥½¥Ê£Ç <2168> ¡¡2,350±ß¡¡(+255±ß¡¢+12.2¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥× <2168> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£29Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÆ±¼Ò³ô¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬5.02¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÅê»ñµÚ¤Ó½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï7·î25Æü¡£
¢££Ç£å£î£ë£ù <9267> ¡¡3,400±ß¡¡(+345±ß¡¢+11.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡££Ç£å£î£ë£ù¡¡£Ä£ò£õ£ç£Ó£ô£ï£ò£å£ó <9267> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£29Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢25Ç¯6·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ10.7¡óÁý¤Î70²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£Á°´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ4.8¡óÁý¤È·øÄ´¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ9.3¡óÁý¤Î2020²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£º£´ü¤Ï49Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò·×²è¡£´ûÂ¸Å¹¤Ï²þÁõ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï13±ß¤ò·×²è¡£³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ùー¥¹¤ÇÁ°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï12±ß75Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÁýÇÛ¤ò¸«¹þ¤à¡£24Ç¯6·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ9.3¡óÁý¤Î1848²¯6000Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±32.7¡óÁý¤Î63²¯2400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ¥ë£È£Ä <2726> ¡¡1,925±ß¡¡(+182±ß¡¢+10.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2726> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£30ÆüÀµ¸á¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê3-5·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â514²¯4100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×63²¯600Ëü±ß¡ÊÆ±10.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×41²¯9800Ëü±ß¡ÊÆ±3.7¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£3¥³¥¤¥ó¥º¤òÃæ¿´¤Ë»¨²ß»ö¶È¤¬Æ±16.6¡óÁý¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢°áÎÁ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¿¥¦¥ó·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÊä´°¤·¡¢°ÂÄêÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ECÇä¤ê¾å¤²¤âÆ±15.2¡óÁý¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯2·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â2035²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×201²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±8.1¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×129²¯4000Ëü±ß¡ÊÆ±0.7¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥³¥à <9058> ¡¡6,780±ß¡¡(+600±ß¡¢+9.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£¥È¥é¥ó¥³¥à <9058> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï29Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.4¡ó¸º¤Î16²¯6300Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÈ¾´ü·×²è¤Î30²¯8000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬54¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Çã¤¤°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÆ±6.1¡óÁý¤Î442²¯5100Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¤Ï¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤¬Áý¼ý¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¿·µ¬2µòÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ë½é´üÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼è°úÅ¬Àµ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÁ¶â²þÄê¡¢¸ò¾ÄµÚ¤Ó¸½¾ì±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë²þÁ±¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÎ®¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ï¼è°ú¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÁý¼ýÁý±×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾åÈ¾´üµÚ¤ÓÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ç <6023> ¡¡1,920±ß¡¡(+154±ß¡¢+8.7¡ó)
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ç¥£ー¥¼¥ë <6023> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£29Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò780²¯±ß¤«¤é820²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ0.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò45²¯±ß¤«¤é60²¯±ß¡ÊÆ±15.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ØÏ¢¤ÇÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¢£ËÌÎ¦ÅÅ¹© <1930> ¡¡1,230±ß¡¡(+95±ß¡¢+8.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£ËÌÎ¦ÅÅµ¤¹©»ö <1930> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï7·î29ÆüÂç°ú¤±¸å(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5²¯5300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î6²¯5000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï85.1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î34.1¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£»Í¹ñ²½£È£Ä <4099> ¡¡2,261±ß¡¡(+168±ß¡¢+8.0¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨8°Ì¡£»Í¹ñ²½À®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4099> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï30ÆüÀµ¸á¡¢24Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê1-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ò40²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ680²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ7.7¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò24²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ79²¯±ß¡ÊÆ±0.6¡óÁý¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍø±×¤Ï¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ²áµîºÇ¹â±×¤Î¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤à¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ´Ö´üÇÛÅö¤ò½¾Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é11±ß¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â11±ß¤½¤ì¤¾¤ìÁý³Û¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò50±ß¡ÊÁ°´üÈæ22±ßÁýÇÛ¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£ÁÛÄê°ÙÂØ¥ìー¥È¤ò±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£²½³ØÉÊ»ö¶È¤Î·×²è¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÙÂØº¹±×¤äÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¦Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ÎÈ¯À¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤ò¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ò´ð½à¤ËÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ50¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡ÊDOE¡Ë3¡ó¤òÇÛÅö³Û¤Î·èÄê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È³«¼¨¤·¤¿¡£¸øÊ¿¤ÊÍø±×´Ô¸µ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÏºòÇ¯12·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ëÍ¥ÂÔÉÊ¤Î¿ÊÄè¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÑ»ß¤·¡¢ÇÛÅö¤ä¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍø±×´Ô¸µ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¡£
¢££Î£Å£Ó£É£Ã <1973> ¡¡2,699±ß¡¡(+189±ß¡¢+7.5¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨10°Ì¡££Î£Å£Ã¥Í¥Ã¥Ä¥¨¥¹¥¢¥¤ <1973> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£30ÆüÃë¤´¤í¡¢4-6·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ10.4¡óÁý¤Î791²¯2700Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±2.1ÇÜ¤Î23²¯8400Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ï¸·¤·¤µ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´±¸øÄ£¸þ¤±¤äÀ½Â¤¶È¤ò´Þ¤à´ë¶È¸þ¤±¤¬Áý²Ã¡£DXµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¼¡À¤Âå¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÊ¬Ìî¡¢Æ»Ï©¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É¤Î¹ñÆâICT»Ü¹©ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¢£»³ÍÛ¹Ý <5481> ¡¡2,104±ß¡¡(+129±ß¡¢+6.5¡ó)
¡¡»³ÍÛÆÃ¼ìÀ½¹Ý <5481> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£30Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬24²¯5600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ55.3¡ó¸º¡Ë¤ÈÂçÉý¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ô²Á¤ÏÄ¾¶á¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯È´¤±´¶¤«¤éÇã¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤Ï885²¯1800Ëü±ß¡ÊÆ±11.4¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ë¥Þー¥¸¥ó²þÁ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¡¦½Ð²ÙÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÇÇä¤ê¾å¤²¿ôÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢24Ç¯3·î´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó»Ò²ñ¼ÒOVAKO¤Î°ì²áÀÁý±×¤Î±Æ¶Á¤Î½Ì¾®¤Ê¤É¤â¤¢¤êÂçÉý¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â3450²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.5¡ó¸º¡Ë¤Ï½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢124²¯±ß¤«¤é123²¯±ß¡ÊÆ±8.2¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢£¥¼¥ó¥ê¥ó <9474> ¡¡973±ß¡¡(+53±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡¥¼¥ó¥ê¥ó <9474> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£29Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â141²¯3000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×2²¯7400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü13²¯4400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü9²¯8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢¤Ç¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óÍÑ¥Çー¥¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢IoT´ØÏ¢¤ÇAPI¥µー¥Ó¥¹¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿Í·ïÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çä¾å¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê³ÆÍø±×¤¬²þÁ±¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ò²ñ¼Ò³ô¼°ÇäµÑ±×¤Î·×¾å¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª¹õ»ú¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£25Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â643²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×36²¯±ß¡ÊÆ±81.7¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×25²¯±ß¡ÊÆ±20.3¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Æ£Ð£Ç <7148> ¡¡2,490±ß¡¡(+105±ß¡¢+4.4¡ó)
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¢£¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä <186A> ¡¡716±ß¡¡(+28±ß¡¢+4.1¡ó)
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¢£ÂçºåÀ½Å´ <5449> ¡¡2,460±ß¡¡(+77±ß¡¢+3.2¡ó)
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¢£Ê¿ÏÂÉÔ <8803> ¡¡4,320±ß¡¡(+130±ß¡¢+3.1¡ó)
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¢£ÂçÆ±ÆÃ¹Ý <5471> ¡¡1,450.5±ß¡¡(+42.5±ß¡¢+3.0¡ó)
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¢£¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954> ¡¡4,387±ß¡¡(+125±ß¡¢+2.9¡ó)
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¢£¥Ó¥×¥í¥¸ー <8056> ¡¡4,657±ß¡¡(+88±ß¡¢+1.9¡ó)
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