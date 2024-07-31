µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤â¼ý³Ï¤¢¤ê¡¡Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¤Çºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤ò£±£±£µµå¹ßÈÄ¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¡Öºå¿À£µ¡Ý£±µð¿Í¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Ï¢¾¡¤¬£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤òµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ý³Ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£ºÍÌÚ¤Ë¼·²óÅÓÃæ£±ÆÀÅÀ¤ÈÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¹¶·â·¿¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£±£µµå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢£³»Íµå¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÎºÆÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç¼ÆÀ¤Î£±ÇÔ¤À¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¡£¤³¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤é°ìÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡×¡£°ì¡¢»°²ó¤È´Ý¤Î½ÐÎÝ¸å¡¢£²»à¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤ó¤À¡££±ËÜ½Ð¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï£±£¸£°ÅÙ°ã¤Ã¤¿»î¹çÅ¸³«¡£¼·²ó¤Ë¤Ï¥â¥ó¥Æ¥¹¡¢Àô¸ý¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇËþÎÝµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î»ÑÀª¡¢ÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼¹Ç°¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ËÂÇ¤È¤¦¡¢¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤â¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Ï¢¾¡¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Á¡¼¥à¤ËÈáØÈ¡Ê¤Ò¤½¤¦¡Ë´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ¿²¤Þ¤¹¡×¡£»Ø´ø´±¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¶»¤ËÈë¤á¤¿¡£