¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£Å£Ö£É£Ìà¥·¥ó¡¦IWGP¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñáÀßÎ©¤ò¾¡¼ê¤ËÀë¸À¡Ö±ÊÅÄ¤Ï²ò¸Û¡£¥é¥¤¥¬¡¼¤â¥¯¥Ó¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×Î¨¤¤¤ë£Å£Ö£É£Ì¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦£É£×£Ç£Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤ò¾¡¼ê¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï³«Ëë£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¸½ºß£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¼«¾Î¡¦ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢£²£·Æü¤Î¸ø¼°Àï¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Ç·âÇË¤·¤¿£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤Î¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¿·ÁÈ¿¥¤ÎÈ¯Â¤òÍ½¹ð¤À¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Ï£²£¹Æü¤Î¸ø¼°Àï¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤ò²¼¤·Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ê¥¯¥½¼å¤¤Ï¢Ãæ¤òÄÙ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢º£¤¹¤°¤³¤³¤Ç²¶¤Î£Ç£±Í¥¾¡·èÄê¤Ç¤¤¤¤¤¾¡×¤ÈËµ¼ãÌµ¿Í¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯ÌÄ¤Ã¤¿µ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡×¤Î¼Ù°¤Ê£´Ê¸»ú¤¬¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½çÉ÷ËþÈÁ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¤À¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇÂç¤ÎÉÔËþ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Î°·¤¤¤À¡£¸½²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÌîÏº¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ã¤È¤ÈÊÖ¾å¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤È²¦ºÂÀï¤ÏÊÌÊª¤Î¤¿¤á¸À¤¤Ê¬¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼«¾Î¡¦ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¤³¤Î¸½¾õ¤òÌäÂê»ë¡£¡Ö²¶¤ÈÆâÆ£¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤Æ¤â¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡££É£×£Ç£Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Áá¤¯¤âµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²òÂÎ¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅâÆÍ¤ËºÆÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¡¢£±£¸Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¡¢¸µ¿³È½ÉôÄ¹¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼ÉþÉô»á¡¢¿ûÎÓÄ¾¼ù²ñÄ¹¡¢¾¾ËÜ¿Î»Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¼Ä¹¤Î£µ¿Í¤¬°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£Å£Ö£É£Ì¤ÏÁá¡¹¤ËÂÎÀ©¤Î²òÂÎ¤ò·èÃÇ¡£¡Ö¤Þ¤º±ÊÅÄ¤Ï²ò¸Û¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ê¹â¶¶¡ËÍµÆóÏº¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥¬¡¼¤â¥¯¥Ó¤À¡£ÎòÂå¡¢ºÇ¤â°ÎÂç¤Ê£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤Ï£Ó£È£Ï¤À¤«¤é¤Ê¡£¤½¤·¤ÆÉþÉô¡Ä£Ù£Ï£Õ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤À¤è¡£¿³È½ÉôÌç¤Î¥¤¥¹¤Ï¸øÊ¿¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¶â´Ý¡ÊµÁ¿®¡Ë¤Ë¾ù¤ì¡×¤È¡¢ÉþÉô»á¤À¤±¡Ö£Ù£Ï£Õ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Ä¤Ä¿·°Ñ°÷¤òÇ¤Ì¿¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»Ä¤ê¤Î°Ñ°÷¤âÎ±Ç¤¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ûÎÓ¤â¾¾ËÜ¤â¡¢¼õ¤±¿È¤Î°ì²ó¤â¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ø¥×¡Ù¤Î»ú¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌîÏº¤É¤â¤Ï²¶¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤ªÊ§¤¤È¢¤Ê¤ó¤À¤è¡£À®ÅÄ¡ÊÏ¡¡Ë¤È¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥¯¡ËÅì¶¿¤Ë¸å¤òÇ¤¤»¤Æ¤È¤Ã¤È¤Èµî¤ì¡×¤È£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°Ñ°÷²ñ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤Ï·èÄê»ö¹à¤À¤«¤é¡¢£É£×£Ç£Ð¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬²¶¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆ±¤¸¤¯·èÄê»ö¹à¤À¤è¡£¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆÈÁö¾õÂÖ¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î£Å£Ö£É£Ì¤ò»ß¤á¤ëÃË¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£