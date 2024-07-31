シフィオンテク快勝で8強入り パリ五輪テニス女子
【AFP＝時事】パリ五輪は30日、テニス女子シングルス3回戦が行われ、大会第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は中国の王曦雨（Wang Xiyu）を6-3、6-4で下し、8強入りを決めた。
五輪と同じ会場で行われる全仏オープン（French Open）で3連覇を果たしているシフィオンテクは、ローラン・ギャロス（Roland Garros）での連勝記録を24に伸ばした。準々決勝ではダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）と対戦する。
その他には3度の四大大会（グランドスラム）制覇を誇るアンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）やウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）女王のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）、鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）らが勝ち上がりを決めている。
【翻訳編集】AFPBB News
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五輪と同じ会場で行われる全仏オープン（French Open）で3連覇を果たしているシフィオンテクは、ローラン・ギャロス（Roland Garros）での連勝記録を24に伸ばした。準々決勝ではダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）と対戦する。
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