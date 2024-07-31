¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È8·î1Æü³«Ëë¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÊ¿À®Í£°ì¤Î3´§²¦¡¦¾¾Ãæ¿®É§»á¤Ï±»À¸ÀµµÁ¿ä¤·
¡Ú°²²°Ä®¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È´Ñ¸÷Âç»È¡×¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈËþ¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼DR¤ÇÇ®ÊÛ¡Û
¡¡ÂçË¤¤ÈÂç»È¤¬Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ³«ºÅG1¶¥Áö¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡½¡½¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Ç¤Ï8·î1Æü¡Á6Æü¤Þ¤Ç¡Ö³«Àß72¼þÇ¯µÇ°G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä®¤â¿åÌÌ¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹ÃË2¿Í¤¬½¸·ë¡£¸µÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÊ¿À®Í£°ì¤Î3´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾Ãæ¿®É§»á¡Ê50¡Ë¤È¡¢°²²°Ä®¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È´Ñ¸÷Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈËþ¡Ê54¡Ë¤¬½éÆü12R¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ÎÍ½ÁÛ¡¢Ê¬ÀÏ¤ä¡¢¥¤¥Á¿ä¤·Áª¼ê¤Ê¤É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈËþ¡Ê°Ê²¼¥³¥ó¡Ë¡¡¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¾¾Ãæ¤µ¤ó¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡ºÇ¶á¡¢Ä«¤«¤é¥Ü¡¼¥È´Ø·¸¤Ç¤è¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÇÛ¿®Í½ÁÛ¤È¤«¸«¤Þ¤¹¤±¤ÉÍ½ÁÛ¡¢·ø¤¤¤Í¡¢·ø¤¤¡ª¡ª
¡¡¥³¥ó¡¡ºÇ½é¤Ï·ê¤Ð¤Ã¤«ÁÀ¤Ã¤ÆÂç¤¤¤ÇÛÅö¤¬²÷´¶¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÇÛ¿®¤Ç²ó¼ýÎ¨¤È¤«½Ð¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÂÇÎ¨¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¤Ë¾¾Ãæ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¦¤±¤ÉÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¾¾Ãæ¤µ¤ó¡£°²²°¿åÌÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡°²²°¤Ï¿åÌÌ¤¬¹¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¼ê¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡£°®¤ì¤ë¤·¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ëÁª¼ê¤È¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¥³¥ó¡¡´ðËÜÅª¤Ë¥¤¥ó¤Ï¶¯¤á¤Ç¡¢Æ¨¤²¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î3¡¢4ÏÈ¤Î·þ¤ê¡¢·þ¤êº¹¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÉ÷¡£ÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤¤¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾Ãæ¤µ¤ó¤Ï°²²°¤Ê¤é¤É¤¦ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¾¾Ãæ¡¡°²²°¤Ï4¡¢5ÏÈ¤Î·þ¤êº¹¤·ÁÀ¤¤¡£¥¤¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Î¡ã1¡ä¡½¡ã5¡ä¡¢¡ã5¡ä¡½¡ã1¡ä¡¢¡ã4¡ä¡½¡ã1¡ä¤È¤«¤Í¡£¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©
¡¡¥³¥ó¡¡·ø¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â4¡¢5¥³¡¼¥¹¤¬¹¥¤¡£6¥³¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÅ¸³«¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢4¥¢¥¿¥Þ¤È¤«¤ò¤è¤¯Çã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï²¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡£»ä¤Ï°²²°¤À¤È¼þ²óÅ¸¼¨¤Î1¥Þ¡¼¥¯¤ÈÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¡¢¤½¤·¤Æ1¼þ¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¼þ²óÅ¸¼¨¸å¤Î³Æ¥¿¥¤¥à¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤ÀÖ¤¤¿ô»ú¤ò¸«¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥³¥ó¡¡¤¢¤¢¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£Àá¤ÇÆÃ¤Ë¥¤¥Á¿ä¤·¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡µÜÃÏ¡Ê¸µµ±¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï²È¤¬¶á¤¯¤Æ¡£¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡È¾¾Ãæ¤µ¤ó¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£²ñ¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È¡È¥ß¥ä¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ß¥ä¥Á¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤ò¶î»È¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø¡Ê¹ÀºÈ¡Ë¤¯¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥³¥ó¡¡»ä¤ÏÀ¾»³¡Êµ®¹À¡Ë¤¯¤ó¤Ç¡£¥È¡¼¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï·Ý¿Í¥ì¥Ù¥ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¼Â¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ç¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê¼Äºê¡Ë¥Ò¥È¥·¤¯¤ó¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤·²á¤®¤ÆÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢ÃÃ¤¨¤¹¤®¤Æ½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¡¡º£²ó¤ÏÃ±ÆÈ¤ÎG1³«ºÅ¡£½éÆü12R¤Ë¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡×¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶¹ë²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È½®·ô¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½éÆü12R¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¥É¥ê¡¼¥à½Ð¾ìÁª¼ê¡Û
¡ã1¡ä±»À¸¡¡ÀµµÁ¡Ê48¡áÊ¡²¬¡Ë
¡ã2¡äÇò°æ¡¡±Ñ¼£¡Ê47¡á»³¸ý¡Ë
¡ã3¡äÀÐÌî¡¡µ®Ç·¡Ê42¡áÂçºå¡Ë
¡ã4¡äÊö¡¡¡¡ÎµÂÀ¡Ê39¡áº´²ì¡Ë
¡ã5¡äÆÇÅç¡¡¡¡À¿¡Ê40¡á·²ÇÏ¡Ë
¡ã6¡ä¼Äºê¡¡¸µ»Ö¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë
¡¡¾¾Ãæ¡¡±»À¸¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë1¹æÄú¤ÇÈô¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡È¤¨¡¼¡ª¡É¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â2¡¢3¡¢4¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¤·¡£
¡¡¥³¥ó¡¡¿Â»ÎÅª¤Ç´ñÎï¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¿Â»Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤È±»À¸¤µ¤ó¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦¡¢¤ªÂå¤ÏÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ñÎï¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÇò°æ¤µ¤ó¤Ïº¹¤·¤Æ1¡¢2Ãå¤Ï³Î¼Â¡£°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤âÀäÂÐÃÙ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£
¡¡¥³¥ó¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¼¥¤¥ó¤Ç¤âÁ°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥¤¥ó¥°»ý¤Á¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀÐÌî¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¿¥Þ¤¢¤Ã¤Æ¥Ò¥â¤Ê¤·¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡©
¡¡¾¾Ãæ¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´ü´Ö¤Ë¾ðÊóÄÌ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¥³¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¥¤¥ó¤Ç¶¯¤¤¤·¡¢¥Ä¥¤â±¿¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¡¡½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª4ÏÈ¤ÎÊö¤µ¤ó¡£ÊöÁª¼ê¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¡¢À°È÷ÎÏ¡¢·þ¤êº¹¤·¤È¤â¤ËÀäÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡3¥³¡¼¥¹¤Î·þ¤êº¹¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£4¥«¥É¤À¤È¥¢¥¿¥Þ¤è¤ê2Ãå¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ»ÃæÀï¤ÏÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢4¤è¤ê¤Ï3¤è¡£
¡¡¥³¥ó¡¡5ÏÈ¤ÎÆÇÅçÁª¼ê¤ÏÅØÎÏ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¡£¤¢¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤Î¤Ë¥¿¡¼¥óµ»½Ñ¤ò³ý¸¶¤µ¤ó¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡ÆÇÅçÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð5¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·þ¤êº¹¤·¤¬´ñÎï¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¡£ÌÂ¤ï¤º¡ã1¡ä¡½¡ã5¡ä¡¢¡ã5¡ä¡½¡ã1¡ä¤ÇÂÀ¤¯¡£
¡¡¥³¥ó¡¡6ÏÈ¤Î¼Äºê¸µ»Ö¤¯¤ó¤ÏÅ¸³«¤òÆÍ¤¯Ç½ÎÏ¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¡£Âç³°¤Ç¤â³°¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÅ¸³«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î3Ãå¡£Çò°æ¤¯¤ó¡¢ÆÇÅç¤¯¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥³¥ó¡¡¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¾¡Éé¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª
¡¡¾¾Ãæ¡¡±»À¸¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤ÏÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ã1¡ä¡½¡ã5¡ä¡ã2¡ä¡ã6¡ä¤Ç¡£
¡¡¥³¥ó¡¡»ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±»À¸¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ã1¡ä¡½¡ã3¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡2ÆüÌÜ12R¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú2ÆüÌÜ12R¡¦Á´ÆüËÜ²¦ºÂ¥É¥ê¡¼¥à½Ð¾ìÁª¼ê¡Û
¡ã1¡äÃÓÅÄ¡¡¹ÀÆó¡Ê46¡á°¦ÃÎ¡Ë
¡ã2¡äÀ¾»³¡¡µ®¹À¡Ê37¡áÊ¡²¬¡Ë
¡ã3¡äµÆÃÏ¡¡¹§Ê¿¡Ê45¡áÀÅ²¬¡Ë
¡ã4¡äÇÏ¾ì¡¡µ®Ìé¡Ê40¡á·²ÇÏ¡Ë
¡ã5¡ä³ý¸¶¡¡Íªµª¡Ê37¡á²¬»³¡Ë
¡ã6¡ä±©Ìî¡¡Ä¾Ìé¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë
¡¡¥³¥ó¡¡¤³¤Á¤é¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤É¤¦Å¸³«¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¾¾Ãæ¡¡¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÓÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡£¥¦¥¤¥ê¡¼¥â¥ó¥¡¼¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£À¾»³¤¯¤ó¤Ïº¹¤·¹½¤¨¤ÇµÆÃÏÁª¼ê¤Ï°®¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇÏ¾ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥º¥Üº¹¤·¤Ç¤¹¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤¢¤È¤Ï6¥³¡¼¥¹¤Î±©Ìî¤Á¤ã¤ó¤âÃí°Õ¤·¤Æ¡ã1¡ä¡½¡ã4¡ä¡ã2¡ä¡ã6¡ä¡£¤¢¤È¡¢±©Ìî¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤È¤2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÇã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥³¥ó¡¡ÃÓÅÄÁª¼ê¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Æ±¤¸¥¦¥¤¥ê¡¼¤Ê¤é³ý¸¶¤¯¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Îº¹¤·¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï´üÂÔÏÈ¤ÇÀ¾»³¤¯¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ã1¡ä¡½¡ã5¡ä¡ã4¡ä¡ã2¡ä¡£ºÇ¸å¤Ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾¾Ãæ¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡£Í½ÁÛ¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¡¢³°¤ì¤¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂÎÏ¤¬¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÍ½ÁÛ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¾¾Ãæ¡¡¿®É§¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤«¡¦¤Î¤Ö¤Ò¤³¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£Æ±Ç¯¤ËÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡ÊµÕ»ØÌ¾¡Ë¤ÇÆþÃÄ¡£°ìÎÝ¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ99Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼½é¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£2003¡Á05Ç¯¤Ë¤ÏNPB½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³120ÂÇÅÀ°Ê¾å¡¢04Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿À®Í£°ì¤Î3´§²¦¡Ê»Ë¾å7¿ÍÌÜ¡Ë¤Ëµ±¤¯¡£15Ç¯¤Ë19Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è½ª¤¨¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£¥×¥íÄÌ»»1780»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢1767°ÂÂÇ¡¢352ËÜÎÝÂÇ¡¢1168ÂÇÅÀ¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¹áÀî¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ºGM·ó´ÆÆÄ¤äÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°Íý»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈËþ¡¡1969Ç¯¡Ê¾¼44¡Ë8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î54ºÐ¡£ËÜÌ¾¤Ï±©ÅÄËþ¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤é¤ÈÆ±´ü¤ÎÊ¡²¬µÈËÜ1´üÀ¸¡£22Ç¯½Õ¤ËÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÉÍÌ¾¸Ð¿åÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Ï¾¾°æÈËÀ¤Âå¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤éÉÍÌ¾Àé¹¡¢¼ãÅÄÉô·ò°ìÀ¤Âå¤Ç¤¹¡×¡£¼ç¤Ë¶å½£¡¦Ê¡²¬¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£