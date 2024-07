木村拓哉が、8月14日発売の3rdアルバム『SEE YOU THERE』に収録される「Head Shot」のミュージックビデオを公開した。サビの振り付けが印象的なミュージックビデオとなっており、振り付けはs**t kingzのkazukiが担当。激しいダンサブルなナンバーに仕上がっている。ドキュメント映像には、カメラが回っていない貴重なシーンが多数収録。木村本人にカメラマンが接近しすぎて、本番で笑ってしまい撮影が止まるというアクシデントなども特典映像の中に収録されている。

『SEE YOU THERE』[初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)]商品内容:CD+豪華ブックレット仕様税込価格:\7,260(税抜価格:\6,600)封入特典:封入応募特典シリアルコード商品番号:VIZL-2336[初回限定盤B(CD+DVD)]商品内容:CD+DVD特典DVD:・Stay Safe (Music Video) ・Head Shot (Music Video)・Music Video Making封入特典:封入応募特典シリアルコード税込価格:\4,840(税抜価格:\4,400)商品番号:VIZL-2337[通常盤(CDのみ)]商品内容:CD封入特典:封入応募特典シリアルコード税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)商品番号:VICL-65980Crew盤(ファンクラブ限定盤)商品内容:CD封入特典:オリジナルメッセージカード封入限定応募施策:「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」コンサートチケット付き C&C Secret Menu税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)商品番号:NCS-3049・収録曲[CD収録曲順]M1 「No Night, No Starlight」作詞:前田甘露 作曲:久保田利伸編曲:柿崎洋一郎M2 「“10月の恋人たち(Lovers in October)”」作詞・作曲:竹内まりや 編曲:多保孝一M3 「ここにいる」作詞・作曲:柳沢亮太(SUPER BEAVER)編曲:柳沢亮太、河野圭M4 「Head Shot」作詞 : MiNE 作曲・編曲: Albin NordqvistM5 「‘Cause I love you」作詞:佐藤舞花 作曲:久保田利伸編曲:柿崎洋一郎M6 「メニュー」作詞:明石家さんま / Tiger作曲・編曲:井出泰彰M7 「君の空気に触れた瞬間(とき)」作詞・作曲:吉田拓郎 編曲:鳥山雄司M8 「Crazy in love」作詞・作曲:堂本 剛 編曲:堂本 剛 / GakushiM9 「心得」作詞・作曲:Uru 編曲:清水俊也M10「Cherry Bomb」作詞:Komei Kobayashi作曲 : Rasmus Viberg / Stefan Ekstedt / Samuel Waermo編曲 : Stefan Ekstedt / Samuel WaermoM11「Stay Safe」作詞:AI 作曲・編曲:AI / UTA