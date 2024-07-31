Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、4週連続ストリーミング1位&15週連続1000万回再生超【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1165万9500回を記録し、7月31日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（8月5日付）で7月15日付から、4週連続1位を獲得。4月29日付から15週連続で週間再生数1000万回超えを記録し、累積再生数は1億6906万9011回。
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
本作は7月2日に最終回を迎えたテレビアニメ『忘却バッテリー』の主題歌。2024年4月22日付「週間ストリーミングランキング」で14位に初登場。6月24日付で自身最短となる登場10週目での累積再生数1億回突破を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年8月5日付：集計期間：2024年7月22日〜28日）＞
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
本作は7月2日に最終回を迎えたテレビアニメ『忘却バッテリー』の主題歌。2024年4月22日付「週間ストリーミングランキング」で14位に初登場。6月24日付で自身最短となる登場10週目での累積再生数1億回突破を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年8月5日付：集計期間：2024年7月22日〜28日）＞