U23ÆüËÜÂåÉ½¡¢3Ï¢¾¡¤ò·ü¤±¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡¥Þ¥êÀï¤«¤é6Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024
¢£¥°¥ë¡¼¥×DÂè3Àá
²ñ¾ì¡§¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ü¡¼¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¡¿7·î31Æü¡Ê¿å¡Ë4»þ00Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×DÂè3Àá¤ÎU¡Ý23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤àU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢½é¿Ø¤ÇÆîÊÆ²¦¼Ô¤ÎU¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë5¡Ý0¤È²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè2Àá¤Ç¤Ï»³ËÜÍý¿Î¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¤Ë1¡Ý0¤È¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿FW¿¢ÃæÄ«Æü¤¬º£Âç²ñ½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿FWÊ¿²ÏÍª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MFÀÆÆ£¸÷µ£¤ÈDFÂçÈªÊâÌ´¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ê¥ó¥È¤Î¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ü¡¼¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö7·î31Æü¤Î4»þ00Ê¬¡Ê7·î30Æü28»þ00Ê¬¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡¢NHK BS¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢TVer¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ãU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¦¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
Í½ÁÛÉÛ¿Ø¡§4¡Ý3¡Ý3
¢§GK
1¡¡¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¢§DF
3¡¡À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
2¡¡ÎëÌÚ³¤²»¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
5¡¡ÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
21¡¡ÆâÌîµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
¢§MF
6¡¡Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
7¡¡»³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
13¡¡¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢§FW
18¡¡º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
9¡¡Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
20¡¡»³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
¡ãU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¦¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
¢¦GK
12¡¡Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢¦DF
4¡¡´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
15¡¡¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢¦MF
8¡¡Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
14¡¡»°¸Í½Ø²ð¡Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¢¦FW
11¡¡ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
19¡¡¿¢ÃæÄ«Æü¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë