31日午前1時47分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東京都２３区で、震源の深さはおよそ120km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、千葉県の南房総市、東京都の町田市、神奈川県の横浜保土ケ谷区、川崎川崎区、二宮町、秦野市、それに厚木市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□千葉県

南房総市



□東京都

町田市



□神奈川県

横浜保土ケ谷区 川崎川崎区 二宮町

秦野市 厚木市

■震度2

□千葉県

館山市 木更津市 勝浦市

鴨川市 君津市 富津市

大多喜町 鋸南町 旭市

香取市 山武市 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

野田市 習志野市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 印西市

白井市



□東京都

八王子市 調布市 小平市

東村山市 西東京市 東京千代田区

東京中央区 東京港区 東京文京区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京練馬区

伊豆大島町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

横浜栄区 横浜泉区 横浜都筑区

川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区

川崎麻生区 横須賀市 平塚市

鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市

逗子市 三浦市 大和市

海老名市 綾瀬市 寒川町

大磯町 相模原緑区 相模原中央区

小田原市 南足柄市 中井町

神奈川大井町 松田町 山北町

箱根町 湯河原町 愛川町

清川村



□茨城県

水戸市 常陸太田市 笠間市

那珂市 小美玉市 茨城町

城里町 土浦市 茨城古河市

石岡市 龍ケ崎市 下妻市

常総市 取手市 牛久市

つくば市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 つくばみらい市 八千代町



□栃木県

大田原市 宇都宮市 足利市

栃木市 佐野市 鹿沼市

真岡市 下野市 益子町

壬生町 野木町 高根沢町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

渋川市 みどり市 板倉町

群馬明和町 千代田町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 加須市 鴻巣市

久喜市 吉見町 ときがわ町

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川口市 春日部市 新座市

富士見市 幸手市 吉川市

白岡市 川島町 宮代町



□山梨県

笛吹市 大月市 上野原市

山中湖村



□静岡県

熱海市 伊東市 伊豆の国市

東伊豆町 河津町 南伊豆町

三島市

■震度1

□千葉県

袖ケ浦市 いすみ市 銚子市

茂原市 東金市 匝瑳市

大網白里市 神崎町 多古町

九十九里町 芝山町 横芝光町

一宮町 睦沢町 長生村

白子町 長柄町 成田市

千葉佐倉市 柏市 市原市

流山市 我孫子市 四街道市

八街市 富里市 栄町



□東京都

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

昭島市 小金井市 国分寺市

国立市 狛江市 東大和市

清瀬市 武蔵村山市 多摩市

稲城市 羽村市 東京新宿区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京豊島区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

青梅市 あきる野市 日の出町

檜原村 東京利島村 三宅村

御蔵島村



□神奈川県

横浜南区 横浜青葉区 川崎高津区

川崎多摩区 座間市 葉山町

相模原南区 伊勢原市 開成町

真鶴町



□茨城県

日立市 高萩市 北茨城市

ひたちなか市 常陸大宮市 大洗町

東海村 大子町 結城市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

神栖市 鉾田市 美浦村

阿見町 河内町 五霞町

境町 利根町



□栃木県

日光市 小山市 那須烏山市

上三川町 茂木町 市貝町

芳賀町 栃木那珂川町



□群馬県

群馬高山村 東吾妻町 片品村

群馬昭和村 みなかみ町 高崎市

藤岡市 富岡市 安中市

吉岡町 神流町 甘楽町



□埼玉県

行田市 本庄市 東松山市

羽生市 深谷市 滑川町

嵐山町 小川町 鳩山町

東秩父村 埼玉美里町 埼玉神川町

上里町 寄居町 さいたま西区

さいたま見沼区 さいたま桜区 川越市

所沢市 飯能市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 入間市

朝霞市 志木市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

三郷市 蓮田市 坂戸市

鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 松伏町 秩父市

横瀬町 長瀞町



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 甲州市

富士川町 昭和町 富士吉田市

都留市 道志村 富士河口湖町

丹波山村



□静岡県

下田市 伊豆市 松崎町

西伊豆町 函南町 沼津市

富士宮市 富士市 御殿場市

裾野市 静岡清水町 長泉町

小山町 菊川市



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 棚倉町 矢祭町

玉川村 浅川町 小野町

いわき市 福島広野町 楢葉町

川内村 大熊町 双葉町

浪江町



□新潟県

南魚沼市



□長野県

佐久市 小海町 長野川上村

長野南牧村 軽井沢町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。