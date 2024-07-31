¡Úº£Æü¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¡×¸½¿¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Îºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë
Ãø¼Ô¡§ÎÓÅÄ¤â¤º¤ë
¹ÖÃÌ¼Ò
¡¡¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¥¥Ã¥ºÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸»º´ÉÍý¤Î¿ÀÌÄ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î°Ë¿á¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー¤ÎÅÄÃæ¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î»³ËÜ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿4¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬¥¥Ã¥ºÉþ¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£¼êÃµ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¡×¤ÏÎÓÅÄ¤â¤º¤ë»á¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔÌ¡²è¡£2023Ç¯¤Î¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ°ìÈÌÉôÌç¤Î½àÂç¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤Î¸¶·¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£ºî¼Ô¤ÏËÜ¿¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î»ö¾ð¤¬Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¸¤á¤é¤ì¤¿4¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µ¤¤¤¿¿¦¾ì¤«¤éÉâ¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×Î¨¤ÎÄã¤¤¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ï¤Æ¤¤¤Î¤¤¤¤¤ªÊ§¤¤È¢¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢4¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤°ÕÍßºî¤À¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë4¿Í¤À¤±¤Î»ö¶ÈÉô¤¬¤¿¤Á¤¢¤¬¤ë¡£»Ò¶¡Éþ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤4¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â»Ò¤É¤â¤¿¤á¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¡×¤òÆÉ¤à
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.