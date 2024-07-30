¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×·ëº§È¯É½¤«¤éÌó1¥«·î¡Ä¸µÇµÌÚºä¡¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼à¶ÄÅ·á¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³!!¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤Í¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¹â»³°ì¼Â¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯à¶ÄÅ·á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤Ë¥¯¥¤¥ººî²È¤ÎÊ¡ÎÉ·ý¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¹â»³¤Ï¡Ö¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤È¥Ó¥¹¥Ö¥é¤µ¤ó¤ÈÌ¤Íè¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤ÆÀ¶Á¿´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤â¤¹¤Ã¤Ã¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ªMC¤Ï»ÔÐÔÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ©Éþ¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹¹¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÈ±·¿¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤ï¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¿ÍºÊ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£