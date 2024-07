人気アニメ『トムとジェリー』が2025年に85周年を迎えることを記念した「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が2024年9月4日(水)から9月23日(月・休)まで阪急うめだ本店9階 うめだギャラリー・アートステージで開催される。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けているアニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気だ。

2025年に『トムとジェリー』誕生85周年を迎えるにあたり、2024年はアニバーサリーイヤーのお祝い企画が様々な形で展開される。今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている『トムとジェリー』。誕生から変わらずに描かれてきたトムとジェリーの何気なくも楽しい日々には「日常を笑いに変えるヒント」がたくさん隠れている。今回の展覧会は、そんなふたりの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示のほか、フォトスポットなどを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会となっている。2024年8月7日(水)〜8月19日(月)の東京・銀座三越での開催を皮切りに各地で開催予定だ。大阪での開催となる阪急うめだ本店会場の前売りチケットは2024年8月7日(水)から販売開始となる。何気ない毎日を笑顔で過ごすトムとジェリーの魅力を存分に体感できる展覧会、阪急うめだ本店まで出向くことのできるトムジェリファンの方はひお見逃しなく!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)