¤µ¤é¤Ð¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¡¡¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ëÈëÏÃ¡õ¡È¾è¤êÇ¼¤á¡É¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤â
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç1983Ç¯¤Î³«±àÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤¬¡¢7·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤¿¤á41Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡È¾è¤êÇ¼¤á¡É¤·¤è¤¦¤ÈÍè±à¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤òÃÎ¤ë¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈëÏÃ¤È¤Ï¡½
¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÞ¾å¾º¡¢µÞ¹ß²¼¡¢µÞÀû²ó¡¢µÞÄä»ß¤¹¤ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î²°Æâ·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£²°Æâ·¿¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é41Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡È±§ÃèÎ¹¹Ô¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÂ®¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö°Å¤¤Ãæ¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â®¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¡Ê102Ñ¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤«¤é²¿²ó¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦4²ó¾è¤ë¡£ºÇÄã¤¢¤È4²ó¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤È5²ó¤°¤é¤¤Ï¢Â³¤Ç¾è¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë4²óÏ¢Â³¾è¤êÅÝ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡ËÀ¤Âå¸òÂå¡×¤È¡¢1Æü¤Ë²¿²ó¤â¾è¤Ã¤¿Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤«¤é¤¢¤ëÍ£°ì¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡É
¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿1983Ç¯4·î15Æü¤«¤é¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¡Ø¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Î£³¤Ä¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Î£±¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Î´Ø¸ÍÉð¼£¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡Ö²°Æâ¼°¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¹ñÆâ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤â¡È¤¤¤Ã¤¿¤¤Ãæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥ê¥ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤ÈÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Þ¤ÇÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡Ê¾è¤êÊª¡Ë¤¬Áö¤ëÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò°ÂÁ´¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ëÈæ³ÓÅªÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁàºîÈ×¤äÍ¶Æ³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åö»þºÇÀèÃ¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Ï1975Ç¯¡¢ÊÆ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ó¥°¥À¥à¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥ë¥é¥¤¥É¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£³«È¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½é¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼»á¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¤¤¤«¤·¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤òÌÏ¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1977Ç¯¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ1983Ç¯¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥ê¡¢2005Ç¯¤Ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ô»ú¤Ç¤Ò¤â¤È¤¯¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¡Ê¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²ó¿ô¤Ï¡¢Ìó2439Ëü²ó¡£ÎßÀÑÈô¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢ÃÏµå¤È·î¤Î´Ö¤òÌó29±ýÉüÊ¬(2023Ç¯»þÅÀ)¡£µ÷Î¥¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó2256ËüÒ¡£¤³¤ì¤ÏÃÏµåÌó564¼þ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤¿»þ´Ö¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó145Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¡£Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿·¤·¤¤¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î²°Æâ·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀÇ½¤äÆÃ¼ì¸ú²Ì¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥ê¥ë¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤¿±§ÃèÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïºòº£¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÌ¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´Þ¤á¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£