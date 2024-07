大人のための隠れ家的かき氷専門店。宇治抹茶を使った本格的な味わいを楽しんで（京都河原町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都河原町駅近くにオープンした、鴨川を眺めながら味わう大人のかき氷店。

京冰菓 あてなるもの(京都河原町)

FRUITS(S-size) 写真:お店から

2024年5月、京都河原町駅と祇園四条駅から共に徒歩5分ほどの場所に、鴨川を眺めながら味わう大人のかき氷店「京冰菓 あてなるもの」がオープンしました。



店舗は2023年9月にオープンしたレザーアパレル「ノーノーイエス京都店」の店舗内に併設。店主は東京でレザーアパレルの生産や、ディスプレイアイテムの制作などをしていましたが、今回かき氷を削るために東京店から京都店へ異動したそう。まるでつながりがないように感じますが、「レザーは一生もの、かき氷は一瞬もの」と相反するようで、一生と一瞬の喜びは違わないもの、という考えから同店は生まれました。

店内から一望できる鴨川 写真:お店から

店名でもある「あてなるもの」とは「高貴なもの」という意味。今から1000年以上遡る平安時代、清少納言「枕草子」の一節に、日本最古と言われるかき氷の記述があります。

当時、かき氷は貴族のみが食べることを許された貴重なものでした。

そんな特別なかき氷を清少納言ゆかりの地である京都で味わっていただき、多くの方の思い出に残る体験を提供したい、と思ったそう。夏の昼間、燦燦と照らす太陽の光が鴨川の水面をキラキラと輝かせ、跳ね返る光を浴びながらのかき氷は格別です。

素晴らしい景色を眺めながら特別なひと時を 写真:お店から

店内は、京都らしい日本情緒漂う外観からは想像できないスタイリッシュな空間です。お洒落なレザーアイテムやシャツが並ぶアパレルショップのスペースを進んでいくと、まるで隠れ家のようなかき氷専門店が現れます。大きな窓からは鴨川の美しい景色を望め、開放的な飲食スペースに客席は8席。音響にもこだわっていてるため、素晴らしい景色を眺めながら、かき氷に合う音楽を最高の音響で流しています。そんな空間づくりにこだわった同店では、日常を離れここでしか味わえない特別なひと時を過ごせます。

SPECIAL 古代の甘味料「甘葛煎」を再現した「甘葛シロップ」を使用したかき氷 写真:お店から

おすすめメニューの「SPECIAL」(3,000円)は、日本最古のかき氷を再現すべく「奈良あまづらせん再現プロジェクト」により奈良女子大学の前川佳代教授を中心とするプロジェクトメンバーによって開発された甘葛(あまづら)シロップを使用したメニュー。糖度が高く甘みは強いものの、口に含むと甘さがスッと消える甘葛煎(あまづらせん)の特徴を活かした逸品は必食です。



その他のトッピングもすべて平安時代からあったとされる食材を使用し、平安貴族はこんなかき氷を食べていたのではないかと思いを馳せながらメニューを開発したそう。「SPECIAL」は1日2食のため予約がおすすめです。

温度管理を徹底した氷でフワッフワに削ります 写真:お店から

通常メニューは、柑橘系の爽やかな「FRUITS」、京都らしい抹茶味の「SWEET」、生胡椒がアクセントの「SPYCY」の3種類。どれも「S-size」1,500 円、「M-size」3,000円です。氷は透明度の高い純氷を使用し、温度管理を徹底してフワッフワに削ります。

FRUITS S-sizeとM-size 写真:お店から

さっぱりと味わえる「FRUITS」は、香りが良く濃厚な味わいの瀬戸内の気候が育んだレモンや、みかん、ゆずを使用。トップにはドライオレンジが添えられ、見た目でも楽しませてくれる一品です。ミントとグリーンレモンが清涼感を加えています。

SWEET(S-size) 写真:お店から

鮮やかな緑色が美しい「SWEET」は、宇治抹茶を含む2種の抹茶を使用しています。白玉や練乳、あんこの甘さと、抹茶の渋みやほろ苦さが合わさって、絶妙なハーモニーを奏でます。初夏に摘み取られた茶葉を原料に石臼びきでつくられた本格派の抹茶のおいしさを堪能できます。

SPICY(S-size) 写真:お店から

「SPICY 」は、日本酒とクラフトジンジャーシロップをブレンドして作った特製シロップの味をベースに、桜海老やマグロ節、クリームチーズや生胡椒などをトッピングしたまるで前菜のようなかき氷。生胡椒のプチッとした食感が楽しく、口の中で弾けて鼻に抜ける香りが爽やかで、やみつきになるおいしさと人気になっています。

人肌より少しあたたかい燻製茶と共に 写真:お店から

かき氷と共に提供されるのは、人肌より少しあたたかい燻製茶で、体を冷やさないようにという心遣いがうれしいですね。若蒸し煎茶とウィスキーオークのスモークチップを掛け合わせた「宵燻」という、昭和元(1926)年創業の宇治田原製茶場の日本茶だそう。やさしい甘みのある香りを楽しめます。

卓上から撮影できるラックあり 写真:お店から

卓上から撮影できるラックもあるので、最近流行っている真上からのアングルでの撮影も可能。SNSにあげたくなるような写真が撮れます。

知る人ぞ知る、隠れ家のようなお洒落なかき氷専門店。恋人や友人をアテンドしたら、一目置かれそう。



同店は9月29日までの期間限定営業で、営業時間は12時から15時まで。確実に行きたい方は早めの訪問をおすすめします。まだまだ暑い日が続きそうなので、大人のかき氷店でひと時の清涼感を楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

FRUITS 出典:kurochan73167さん

『一瞬ここが?かき氷屋さん?ととまどいながらも奥へと進むと

大きな窓と鴨川納涼床

大きな金箔のテーブル2卓

ラインナップのSPICY・FRUITS・SWEETの3種のSサイズを

FRUITSかき氷は柑橘系大好きなので問題なく美味しい

おかず氷が苦手な私だけど構成の日本酒に惹かれSPICYにも挑戦

球体ガラス器に盛り付けられた

桜えび、チーズや鰹節などなど今迄にない斬新な味わいのかき氷

とても美味しかった

また提供して頂ける温かいお茶

宇治産ウイスキーオーク燻製茶「宵燻」がめちゃ美味でした

大きな窓からの鴨川の景色を見ながらゆったり出来るのも嬉しい

(混雑するとわかりませんが?)

スタッフさんも丁寧な接客でかき氷に研究や勉強されているので

随所に情熱やこだわりを強く感じました

冰レザーエプロンもお洒落でした』(kurochan73167さん)

SWEETとFRUITS 出典:福楼ちゃんさん

『お抹茶のかき氷を食べて、友人のフルーツのかき氷を二口ほどもらいました。

どちらも甘さが控えめで、素材の味が伝わる、大人のテイスト。次回は、ぜひスパイシーを味わいたい。

窓から鴨川が見える明るいスタイリッシュな空間で、ゆったりできました。

スモークティー(緑茶)は、ウイスキーオークのチップで低温のスモークがかかっているそうです。

かき氷にあう、温かいお茶でいて、ウイスキーのフレーバーもあり、ノンアルだけどお昼のバーみたいな、不思議な大人感に浸れます。

お店の入り口側のレザー製品とかシャツとか、作りが綺麗でオシャレ。

記念日など、ギフトを買いに、ギフトを買わせに、また立ち寄りたいです』(福楼ちゃんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆京冰菓 あてなるもの住所 : 京都府京都市下京区和泉屋町162 ノーノーイエス京都店TEL : 050-5593-7053

文:佐藤明日香

