探求型教育に力を注ぐ9大学集結！教育と探求社「探求する大学メッセ」

教育と探求社は、東京ミッドタウン八重洲にて行われる第1回「探求する大学メッセ」の開催が2024年7月31日(水)、8月1日(木)に迫っていることを発表しました。

教育と探求社は、東京ミッドタウン八重洲にて行われる第1回「探求する大学メッセ」の開催が2024年7月31日(水)、8月1日(木)に迫っていることを発表!

進路や大学選び、将来を考えるための様々なプログラムが用意されており、大学の教職員や大学生との対話を通じて、新たな視点を提供します。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の伊藤 羊一学部長は「自分の人生を自分で模索し、切り拓いていく時代になりました。

探求し続けるみなさんの次なるステージを探しに来てください!」とコメントされています。

◯イベントのハイライト

・進路に役立つ講演やワークショップが充実!

・9つの大学が集結!入試担当者と直接相談可能!

・探求活動を活かした入試の情報が得られる!

・探求する大学生のリアルな声が聞ける!

・ポートフォリオ作成の第一人者によるワークショップ!

・自分の将来や夢について新たなヒントが得られる!

◯目玉プログラム

■講演:「探求する日本の大学」

7月31日(水)13:10〜13:50

元文部科学副大臣 鈴木 寛氏(定員70名)

■講演:「探求(探究)を活かす大学入試の徹底解説」

8月1日(木)10:35〜11:15

ベネッセ教育情報センター センター長 谷本 祐一郎氏(定員70名)

■パネルディスカッション:「大学で進む探求の最前線」

7月31日(水)14:00〜15:00

登壇者

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤 羊一氏

フェリス女学院大学副学長 武井 涼子氏

桃山学院大学ビジネスデザイン学部 特任講師 岩田 千栄美氏

(定員70名)

■パネルトーク:「とことん探求する大学生のリアル」

7月31日(水)16:30〜17:30

探求する大学生たち×教育と探求社(定員70名)

■進路探究ワークショップ:「高校生のポートフォリオ」

8月1日(木)14:10〜15:20

東京学芸大学 森本 康彦×教育と探求社(定員50名)

■ワールドカフェ:「自分の夢や願いをとことん伸ばしていく!」

8月1日(木)16:10〜17:30

学生団体ススメユメ×教育と探求社(定員50名)

◯詳細情報

日時 :2024年7月31日(水)11:00-18:00、8月1日(木)10:00-17:30

場所 :東京ミッドタウン八重洲 イノベーションフィールド(4F〜5F 受付4F)

対象 :高校生と保護者、高校の先生、教育関係者

入場料 :無料

主催 :教育と探求社

参加申込:参加申込はこちらから 申し込み無しの当日参加も可能

https://x.gd/Ka5oU

■出展大学

叡啓大学、京都文教大学、CoIU、産業能率大学、大正大学、フェリス女学院大学、武蔵野大学、桃山学院大学、立命館アジア太平洋大学(五十音順)

■出展企業

テクマトリックス

