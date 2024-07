廃プラスチック削減を加速させるプロジェクト！プラセ「プレセスラボ(PLASESS LAB)」

プラセスでは、利用できないプラスチックをリデュースして、今までにない魅力的な商品に生まれ変わらせる取り組み「プレセスラボ(PLASESS LAB)」を実施しています。

プラセスでは、利用できないプラスチックをリデュースして、今までにない魅力的な商品に生まれ変わらせる取り組み「プレセスラボ(PLASESS LAB)」を実施しています。

今回、廃プラスチックの削減を加速させるプロジェクトをクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年7月30日に開始し、「プレセスラボ」にて開発を行った商品の特別販売を行います。

また夏休みの自由研究企画として、小学生の皆様より廃プラを活用した商品開発アイディアコンテストの開催(エントリー期間:8月1日〜8月31日)も合わせて実施します。

■CAMPFIREでのプロジェクト実施について

同社は45年間プラスチック業界で自動車部品を造り続けている部品メーカーです。

自動車部品を造る過程で発生する端材や廃プラをリサイクルだけでは十分に活用できず、廃プラスチックとして廃棄せざるを負えないことに疑問を感じる気持ちが日々増してきました。

私たちの自動車で培った技術をつかって何かできないかと考え、2019年8月にプレセスラボチームを結成して、「行き場のない廃プラにあらたな価値を!」コンセプトにしてアップサイクル商品で資源循環して廃プラを削減するための活動をスタートしました。

今回のCAMPFIREプロジェクトは、プロジェクトを通して沢山の方に廃プラスチックの現状と、廃プラを活用して作られた商品そのものの魅力と、これからより一層廃プラを削減するための活動について知っていただければと考えています。

■リターンの商品について

これまでプレセスラボにて開発製造をおこなった3商品を用意しています。

どれも自動車部品の製造工程で出る端材やリサイクル材を90%以上使ってアップサイクルした商品となっています。

またプラセスラボにて開発した商品は多数メディアでも取り上げられています。

(1)カラフル防犯砂利REPLAS STONER(リプラスストーン)

資源循環の第1弾開発商品として“24色の防犯砂利であなたの思い描いたお庭を実現”2020年7月カラフル販売防犯砂利を開発してクラウドファンディングにて先行販売、そして通常販売にて約5,000kgのアクリル材を資源循環してきました。

現在は、飛沫防止のアクリル板を回収して、防犯砂利にして量販店に循環させる活動をしています。

(2)麻繊維からつくった内装用壁タイルLETILE(レティル)

資源循環の第2弾開発商品として”5分で模様替え!簡単につけてはがせる麻とコーンの自然素材の壁タイル”2021年6月取り外し可能な壁タイルを開発してクラウドファンディングにて先行販売、そして通常販売にて廃プラPP(ポリプロピレン)に麻繊維を25%混ぜた、植物繊維のタイルを日本で初めて販売しまして「廃プラから造ったとはとても思えず石みたい!」反響を集めました。

量販店への流通も始まり年12,000kgの廃プラPP(ポリプロプレン)を資源循環できるようになりました。

(3)換気しながら施錠 窓用補助錠LEGLOCK(レグロック)

資源循環の第3弾開発商品として“換気しながら施錠!3分で設置!3秒で施錠の窓用補助錠LEGLOCK”を開発しました。

開発期間に1年半をかけてやっと完成したのが、窓用補助錠LEGLOCK(レグロック)です。

2023年にクラウドファンディングにて先行販売、そして通常販売にて年1,000kg廃プラPC(ポリカーボネイト)を資源循環できるようになりました。

■夏休み企画・廃プラコンテストについて

廃プラの問題について子供達にも考えて貰えればと企画したコンテストです。

廃プラでどんなものが作れるのか、夢の商品を考え自由にエントリーシートに絵や図を書けます。

夏休みの自由研究におすすめです。

小学校1年生〜6年生の皆様より募集します。

(※エントリー期間:8月1日〜8月31日着〆切り)

【CAMPFIREプロジェクト概要】

プロジェクト名: 廃プラを使ったアップサイクル品で

廃プラの削減を加速させるプロジェクトスタート

URL :

https://camp-fire.jp/projects/view/767250?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

<リターン内容>

●レグロック、リプラストーン、レティルを定価の25%OFF価格にて

●夏休み企画参加希望者限定リターンとしてレグロック、リプラストーン、レティルを定価の40%OFF価格にて

(※実際にどのような商品か触れてみたい、体験してみたいというお子様がいらっしゃる方限定のリターンです。

またコンテストへの投票の権利もついています)

