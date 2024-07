今回は大人女子でもフェミニンな服に合わせやすい「淡色スニーカー」をピックアップ。スポーツブランドの本格的なスニーカーを1点プラスするなら、フェミニンコーデに柔らかく溶け込む淡い色みからチョイスを。今っぽさとスタイルアップの両方が叶うボリューミーな厚底タイプがオススメ!

スニーカーはボリューミーな淡色タイプが使いやすい!王道スポーツブランドの本格スニーカーはハズせない!

出典: 美人百花.com

大胆なソールの厚みで旬な足元バランスに。ベースが淡色なので、重見えせず甘服とも相性よし。

スニーカー\11,000/プーマ VIS別注/VIS(ジュンカスタマーセンター)

出典: 美人百花.com

大人っぽいきれいめ服にもなじみよいライトグレー。シックな趣の色調で、シンプルながら洗練見え。

スニーカー\18,700/ニューバランス(ニューバランスジャパンお客様相談室)

出典: 美人百花.com

直球スポーツブランドのスニーカーも、淡い色調なら柔らかいムードに。ベージュ×薄ピンクで花柄ワンピにもマッチ。

スニーカー\13,530/NIKE meets emmi(エミ ニュウマン新宿店)

マッシュが手がける「emmi」のスニーカーも大人気♡

出典: 美人百花.com

メタリックなロゴがキュートなアクセント。ランニングシューズブランドの再ブームでemmiとコラボ。

スニーカー\19,800/HOKA ONE ONE for emmi(エミ ニュウマン新宿店)

出典: 美人百花.com

ニュアンシーなミント色をアクセントに効かせた1足。

スニーカー\15,950/emmi(エミ ニュウマン新宿店)

掲載:美人百花2024年8月号「この夏はスポーツアイテム1点プラスが今っぽい!」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部