小林光一(Vo, G/SAY MY NAME.、超飛行少年)、高田雄一(B/MEANING、ELLEGARDEN)、BEAK(Dr/NICOTINE)からなる3ピースバンド・MAYKIDZが、2ndデジタルシングル「Thunders/Behind The Undercover」を7月31日0時より配信開始する。「Thunders」は、王道の2ビートに日本語詞を乗せた、MAYKIDZの持ち味である突き抜けたメロディーと小林のボーカルが軸となる、ライブで盛り上がる事必至な一曲だ。「Thunders」のMVは7月31日21時よりプレミア公開、「Behind The Undercover」のリリックビデオは配信開始と同時の7月31日0時より公開される。

2nd Digital Single「Thunders/Behind The Undercover」



配信日:2024年7月31日(水)0:00

Pre-add / Pre-save:https://maykidz.lnk.to/thunders_paps



M1. Thunders

M2. Behind the Undercover

配信日:2024年7月31日(水)0:00Pre-add / Pre-save:https://maykidz.lnk.to/thunders_papsM1. ThundersM2. Behind the Undercover

<2nd Digital Single Release Tour「THUNDERS TOUR」>



8/10(土)大阪:アメリカ村DROP

8/11(日)愛知:名古屋RAD SEVEN

8/17(土)東京:渋谷CHELSEA HOTEL



・MAYKIDZ

・PAM

・Scott Murphy with 一瀬正和(ASPARAGUS / MONOEYES)



前売\3,500 / 当日\4,000 ※別途600円必要



▼チケット発売中▼

イープラス https://x.gd/1yjrh

8/10(土)大阪:アメリカ村DROP8/11(日)愛知:名古屋RAD SEVEN8/17(土)東京:渋谷CHELSEA HOTEL・MAYKIDZ・PAM・Scott Murphy with 一瀬正和(ASPARAGUS / MONOEYES)前売\3,500 / 当日\4,000 ※別途600円必要▼チケット発売中▼イープラス https://x.gd/1yjrh

小林は、「久しぶりのデジタルシングル! 待ち続けてくれたファンの皆さん、本当にありがとうございます。 アジアツアーを経て原点回帰、そして進化したMAKYKIDZの音を1日でも早く届けたくてシングルという形にさせてもらいました。今回また新たにMAYKIDZを始められた気がしていて、メンバー一同とても嬉しく思っています。ぜひツアーで会いましょう!」とコメントしている。リリースに伴い、東名阪にてリリーススリーマンツアーも決定。PAM、Scott Murphy with 一瀬正和(ASPARAGUS / MONOEYES)と共に3ヶ所を巡る。