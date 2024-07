「ハローキティ×くまモン」グッズが熊本限定で新登場! くまモンの着ぐるみ姿のキティちゃんが可愛すぎます。ハローキティはサンリオが展開する人気キャラクター。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。クッキーを作ったりピアノを弾くのが大好きで、夢はピアニストか詩人になること。昭和の昔から同社を代表するキャラで、日本のみならず世界中で人気が高い。2024年には生誕50周年を迎えた。

そんなサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と熊本県のご当地キャラクター「くまモン」がコラボレーション!「ハローキティ」が「くまモン」になりきった可愛いフォルムのキャラクターに加え、熊本の名城「熊本城」を背景にしたご当地色豊かなデザインのグッズが一挙リリースされる。ラインナップはご当地キティ初となるラバー素材の立体マスコットキーホルダーをはじめ、ペアで楽しめるレザーキーホルダーや身に着けて楽しめるステッカー・靴下・タオルなど多種多様。熊本観光のお土産にもおすすめです♪キティファン、くまモンファン、可愛いもの好きの方。どんな方にも刺さりそうなキュートな熊本限定コラボアイテム、お見かけの際はぜひチェックしてみてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079