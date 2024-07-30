·è¾¡Æ¨¤¹¤â¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥«¥ÌーÂåÉ½¤Î±©º¬ÅÄ¤Ï½à·è¾¡13°Ì¡Ö¶¥µ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ìー¥¹¥é¥íー¥à½à·è¾¡¤Ç¡¢±©º¬ÅÄÂîÌéÁª¼ê¤Ï13°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹±©º¬ÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Êー¶¥µ»¤Ç¤âÁª¼ê¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥«¥Ìー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î±©º¬ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥«¥ÌーÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥«¥Ìー¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬Ç®¿´¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤ÀËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï14°Ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï7°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ù¤Ê´é°ì¤Ä¤·¤Ê¤¤¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
±©º¬ÅÄÁª¼ê¡Ê2017Ç¯¡Ë¡§
¡Öº£¤Ï¥«¥Ìー¡Ê¶¥µ»¼Ô¡Ë¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥«¥Ìー¶¥µ»¤òÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©º¬ÅÄÁª¼ê¡Ê2020Ç¯¡Ë¡§
¡Ö¡Ø¥«¥ÌーÁª¼ê¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¸À¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡¢¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤½¤ì²¿¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¾Íè¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿É¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡±©º¬ÅÄÁª¼ê¤¬¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¤â¡¢¶¥µ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤ëÁª¼ê¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
±©º¬ÅÄÁª¼ê¡§
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë2²ó½Ð¤Æ¤â¡¢Æþ¾Þ¤¸¤ãÃ¯¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤¿¤À¤ÎÆ»³Ú¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£¥Þ¥¤¥Êー¶¥µ»¤Ï¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»Ï¤á¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤âºÍÇ½¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤è¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡5ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢·ãÎ®¤ËÂÐ¤·¹¶¤á¤ÎÁæ¤®¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÅÙ¥Ýー¥ë¤ËÂÎ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç13°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È°ìÊâ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±©º¬ÅÄÁª¼ê¡§
¡Ö1¤Ä¤Î½ç°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡Ê¸ÞÎØ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤òÃí¤¤¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁ´¤¯²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü¤Î´Ý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©º¬ÅÄÁª¼ê¡§
¡Öº£Æü¤â¸½ÃÏ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î±þ±ç¤ÎÃæ¤ÇÁæ¤²¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ìー¶¥µ»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀ°Íý¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£