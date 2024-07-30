GLAYが、7月31日に配信リリースするTVアニメ『グレンダイザーU』オープニングテーマ「会心ノ一撃」のジャケット写真を解禁した。

ジャケット写真はアニメチーム書き下ろしによる1枚で、楽曲の力強さが表現されている。

また、明日7月31日は「GLAYの日」。当日はLINE VOOMで『GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"』が20時より配信される予定だ。


©Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU

Digital Single「会心ノ一撃」

2024/07/31 配信リリース
配信URL：https://glay.lnk.to/kaishinnoichigeki
※TVアニメ「グレンダイザーU」オープニングテーマ

『GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"』

配信時間：2024年7月31日(水) 20時開始予定
配信内容：普段のコンサート会場とは違った特別な環境で、GLAYの人気曲や、未発表の新曲などを演奏

配信アカウント：『GLAY』LINE公式アカウント
https://lin.ee/RSYB2WW/lntl/pr
19:30 配信開始
20:00 ライブ開始
※スマホ専用URL