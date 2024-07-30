GLAY、アニメ『グレンダイザーU』OPテーマ「会心ノ一撃」ジャケット解禁
GLAYが、7月31日に配信リリースするTVアニメ『グレンダイザーU』オープニングテーマ「会心ノ一撃」のジャケット写真を解禁した。
ジャケット写真はアニメチーム書き下ろしによる1枚で、楽曲の力強さが表現されている。
また、明日7月31日は「GLAYの日」。当日はLINE VOOMで『GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"』が20時より配信される予定だ。
©Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
Digital Single「会心ノ一撃」
配信URL：https://glay.lnk.to/kaishinnoichigeki
※TVアニメ「グレンダイザーU」オープニングテーマ
『GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"』
配信内容：普段のコンサート会場とは違った特別な環境で、GLAYの人気曲や、未発表の新曲などを演奏
配信アカウント：『GLAY』LINE公式アカウント
https://lin.ee/RSYB2WW/lntl/pr
19:30 配信開始
20:00 ライブ開始
※スマホ専用URL