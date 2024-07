¥·¥å¥ï¥Ã¤È½ëµ¤Ê§¤¤¡ª Âçºå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ÉÕ¤­¥×¥é¥ó5Áª

暑い夏にぴったり!大阪のラグジュアリーホテルで楽しめるシャンパンフリーフローをご紹介。

皆さん、シャンパン好きですよね。浴びるように飲みたいですよね(私だけ?)。そんなシャンパンを好きなだけ楽しめる、夢のようなフリーフローが付いたビュッフェやビアガーデンがあるんですよ。しかも大阪のラグジュアリーホテルで。シュワッと爽快な非日常の贅沢を堪能して、暑気払いといきましょう!

教えてくれる人

猫田しげる

20年以上、グルメ誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。各地を転々とした挙句、現在は関西在住。「FRIDAYデジタル」「あまから手帖」「旅の手帖」(手帖好き?)などで記事執筆。めったに更新しない猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ!」。

1.「ザ・リッツ・カールトン大阪」スプレンディード

世界三大珍味も好きなだけ! 驚愕のコスパ「シャンパンブランチ」

「シャンパンブランチ」 写真:お店から

これは全人類の夢じゃないか!?と思いました。あのリッツ・カールトンでシャンパン飲み放題付きビュッフェとは。しかも古参メゾン「シャルル・ド・カザノーヴ」の辛口シャンパンがエンドレスでいただけるだけでなく、キャビア、フォアグラ、トリュフを使った料理や、和牛ローストビーフなどの贅沢メニューがお昼から味わえるんですよ。

内観 写真:お店から

猫田さん

冷菜、温菜、ホットコーナーにも数え切れない&盛り切れないほどの品々が。キャビアのブリニ(ミニパンケーキ)、フォアグラとトリュフのリゾット、いくらの冷製茶碗蒸し、スモークサーモンのエッグベネディクトなどのほか、パスタは注文後に調理し、ピザも窯で焼きたてを1枚ごと席まで運んでくれます。ビュッフェながらライブキッチンのパフォーマンスを楽しめる、食のエンタメパークや〜!

写真:お店から

うっかり尺を取り過ぎてしまいそうなので次に行きましょう。シャンパンブランチは2024年4月から実施していますが、すでにメディアでも話題になっており、混雑する日もあるよう。私も紹介しておきながら入れなくなったらどうしようとハラハラしています。

「シャンパンブランチ」

期間:開催中〜終了未定(土・日曜、祝日のみ開催)

時間:11:30 〜15:00 (120分制)

料金:大人12,000円

2.「セント レジス ホテル 大阪」天空の庭

日本酒『獺祭』もフリーの天空ビアガーデン 「セントレジス シャンパン&ビアガーデン -Japanese IZAKAYA-」

「Japanese IZAKAYA」 写真:お店から

セント レジス ホテル 大阪も一度は泊まってみたい憧れの宿ですよねえ。こちらで毎年人気のビアガーデンですが、今年のテーマは「Japanese IZAKAYA」だそうです。ドリンクのみのフリーフロープランがあるので二次会使いにも良いですね。中でも「枯山水」(9,500円)は、シャンパン、ビール、ワイン、カクテル、日本酒、ソフトドリンクと幅広いドリンクが楽しめ、内容もハイクオリティ!

猫田さん

シャンパンは「ペリエ ジュエ」のグラン ブリュット、そして日本酒は「獺祭」の純米大吟醸やにごりスパークリングも。こりゃ酒好きにはたまりませんね。

写真:お店から

おっと、フードも忘れちゃいけません。上記のフリーフローに料理がセットになった「交龍」(15,000円)では、冷菜3種、焼き餃子、メイン料理(5種から1種チョイス)、〆の一品、デザートが楽しめます。セントレジスは前衛的な料理で有名ですが、こちらも前菜は「スティックサラダ ブラッディーマリーソース 豆乳と白味噌ドレッシング」「大根とダックフォアグラの田楽 コンソメ餡掛け 柚子風味」などオリジナリティが炸裂しています。

「冷やしラーメン シャンパン風味」 写真:お店から

メインは「烏賊のグリル 照り焼きソース」「和牛フィレ肉のグリル 山葵 トリュフ塩 醤油」など、さすが! というべき和洋のマリアージュ。そして注目すべきは写真の一品。なんと醤油ベースのスープにシャンパンを加え、仕上げにシャンパンの泡をのせた「冷やしラーメン シャンパン風味」です。いや〜良い意味で振り切った、唯一無二のラーメンです。

テラス席 写真:お店から

「セントレジス シャンパン&ビアガーデン -Japanese IZAKAYA- 」

期間:開催中〜9月30日

時間:17:30〜22:30(22:00LO)※フリーフロー90分制

料金:ドリンクフリーフロー6,500円・9,500円、ドリンクフリーフロー+フード8,500円・11,000円・15,000円

3.「コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション」Bar19

夏のフルーツとスパイスを取り入れた料理を「夏限定ハイティー ENCHANTED TROPICAL JOURNEY」

「夏限定ハイティー ENCHANTED TROPICAL JOURNEY」 写真:お店から

爛魯ぅ謄ー瓩箸いΧ舛がもうオシャレですねえ。コートヤード・バイ・マリオットからは「ヴーヴ・クリコ」のイエローラベルのほか、カクテル、モクテル、紅茶などのアルコール&ノンアルドリンクに、サマーフルーツとスパイスをふんだんに使った前菜からデザートまで楽しめる夏限定ハイティーを。スペインの生ハム「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」と桃のヴィシソワーズを合わせた前菜、鶏肉と野菜のフリットに日向夏×山椒のディップソースをまとわせた料理など、目にも鮮やかな品々……!

3種のコンディメント 写真:お店から

スイカとフルーツトマトのガスパチョ風ソースでいただく鱈や、クミンを利かせた柑橘ソースを添えた赤海老のポッシェなど、魚料理もフルーツや香辛料を使って華麗に仕上げています。そしてメインディッシュは、大阪産「なにわ黒牛」のローストビーフをイチジクや西洋ワサビなどが香る3種のコンディメントで。

猫田さん

ちなみにコンディメントって何かと思いましたら「薬味」のことだそうです。勉強になりますね!

外観 写真:お店から



「夏限定ハイティー ENCHANTED TROPICAL JOURNEY」

期間:開催中〜8月31日 ※ 8月3日は除外日

時間:平日17:00~20: 00(LO)、土・日曜、祝日14:00~20:00(LO)※フリーフロー90分制

料金:9,200円

※予約は前日17:00まで。2名より。

4.「センタラグランドホテル大阪」クルードデッキ

好きなメインディッシュと前菜ハイティースタンドを組み合わせて!

ハイティースタンド 写真:お店から

タイ発の「センタラグランドホテル大阪」は、南国の薫り漂うラグジュアリーホテル。その最上階(33階)にあるクルードデッキは、地上135mの屋外テラスから大阪市街の街並みを見渡せるルーフトップレストランです。イノベーティブフレンチのシェフが監修するグリル料理、大迫力のTボーンステーキ、デザートなどの食事だけでなく、タイのビールやラム酒、フレッシュフルーツで作るカクテルといったドリンクで日本とタイの融合を楽しめます。

写真:お店から

「センタラ スカイビアガーデン」では目的や予算に応じてドリンクとフードのプランを組み合わせることができ、フードセットメニューは「Sole」7,000円、「Luna」9,900円、「Stella」13,900円、フリーフロープランは「Select」、4,500円「Premium」6,500円、「Luxury」9,800円を用意。このうちシャンパンが選べるのは「Luxury」で、銘柄は「マム グラン コルドン」。ほか30種の豊富なカクテル、タイのビール3種を含むビール5種、ワイン、ウイスキー、モクテルなどもスタンバイ。

フードセットメニューは日替わりの前菜ハイティースタンド・メインの肉料理・デザートという構成で、値段によりパスタや魚介料理がプラスされます。またメイン料理を別料金で名物のTボーンステーキに変更することも。これは一度味わってほしい逸品です!

テラス席 写真:お店から

猫田さん

マジックアワーの時間帯は大阪の街が夕日に照らされ幻想的な景色が広がり、日が沈むと大阪市街がイルミネーションのように輝きます。まさに「天空のリゾート」ですね!

テラス席 写真:お店から

「センタラ スカイビアガーデン」

期間:〜2024年10月31日

時間:17:30〜23:00 ※2時間制

料金:フードセットメニュー「Sole」7,000円、「Luna」9,900円、「Stella」13,900円、ドリンクフリーフロープラン「Select」4,500円、「Premium」6,500円、「Luxury」9,800円

5.「シェラトン都ホテル大阪」レストラン&ラウンジ・バー eu

気軽な女子会にオススメ!「ナイトカフェ 肉バルプラン」

「肉バル」とは魅力的なキーワードですよね。このプランはクリスマスやバレンタインデーなど期間限定だったそうですが、お客さんから好評だったので通年実施にしたそう。大皿で供されるフードに、肉料理に合うカクテルやワインなどがセットになっており、気軽な女子会や暑気払いにピッタリ。

「ナイトカフェ 肉バルプラン」 写真:お店から

生ハムやパテといったシャルキュトリー盛り合わせに、アトランティックサーモンのスモーク、牛肉のグリエ、シーフードスパゲッティなど、肉以外の料理もボリューム満点。デザート盛り合わせの美しさはまさに女子にビンゴってところでしょうか。

こちらはフード&ドリンクフリーフローのセットで10,000円ですが、プラス3,000円で「モエ・エ・シャンドン」も飲み放題に!

猫田さん

フードとフリーフローコミコミで10,000円という明朗会計なので、女子会などグループで利用しやすいですよね。シャンパン好きなら+3,000円のモエシャンフリーを選ばない手はありません。

内観 写真:お店から

「ナイトカフェ 肉バルプラン」

期間:開催中

時間:17:00〜20:30 ※2時間(フリーフロー90分)制

価格:10,000円 ※追加1人3,000円で「モエ・エ・シャンドン」シャンパン含む

※予約は2日前の20:00まで。2名より。

※価格は税・サービス料込です。

文:猫田しげる、食べログマガジン編集部

