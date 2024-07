BiSが、2024年6月9日に東京・代官山UNITで開催した関東ツアー「We Gotta Go BiS TOUR」のツアーファイナルでパフォーマンスした「STUPiD」「Olenimorph, Ole」のライブ映像をYouTubeに公開した。

ツアー「We Gotta Go BiS TOUR」は、BiSが“自給自足”体制に移行してからの初のツアーで、当日のライブパフォーマンスはもちろん、ライブの運営、グッズ制作/販売等もメンバー自らが行っていた。

そのツアーファイナルとなった代官山UNIT公演より、「STUPiD」と「Olenimorph, Ole」のライブ映像が公開。“自給自足”となり、メンバー自身のBiSに対する熱い想いがあふれるパフォーマンスを体感することができるだろう。

また、9月に開催されるリリースイベント情報も併せて発表された。各イベントの詳細は公式サイトを参照。

動画

「STUPiD」

「Olenimorph, Ole」

イベント情報

AL「NEVER MiND」リリース記念ミニライブ&特典会スケジュール

2024年9月2日(月)18:30 ミニライブ&特典会@ヨドバシカメラ梅田

2024年9月15日(日)13:00 トーク&特典会@渋谷区某所

リリース情報

配信アルバム「NEVER MiND (NEW TYPE Ver.)」

2024年9月4日(水)発売

ライブ情報

■「自給自足LiVE-夏合宿編-」

2024年8月12日(月・祝)東京・中野heavysick ZERO

「オールバック限定ライブ」

※髪をすべてオールバック状態にまとめた人のみ(スキンヘッドの人も参加可能)

2024年8月13日(火)東京・中野heavysick ZERO

「第1部:学生限定ライブ」

※小中高生、専門学生、大学生・院生限定

「第2部:女性限定ライブ」

※普段女性として生活している人のみ

2024年8月14日(水)東京・中野heavysick ZERO

「白塗り限定ライブ」

※顔を白塗りにした人のみ

■「ALL FOR BiS, ALL FOR YOU LiVE」

2024年9月1日(日)大阪・Live House Pangea

2024年10月6日(日)宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

2024年10月26日(土)福岡・小倉FUSE

2024年11月3日(日)愛知・栄R.A.D

2024年12月28日(土)東京・新宿MARZ

WEB

BiS Official Site:https://www.brandnewidolsociety.tokyo

BiS Official Twitter:@BiSidol

ULTRA STUPiD RECORDS:@ULTRASTUPiD_BiS