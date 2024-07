NCT 127、TXT、ZEROBASEONEら「2024 K WORLD DREAM AWARDS」に出演決定！

K-POPによる来韓観光客1000万人誘致を祈願する「2024 K WORLD DREAM AWARDS」にグローバルK-POP市場をリードするボーイズグループが多数出演する。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は本日(30日)、ベクホ(NU'EST)、NCT 127、TOMORROW X TOGETHER、P1Harmony、ZEROBASEONE、Hi-Fi Un!cornなどが含まれたラインナップを発表した。

ベクホは2012年、Pledisエンターテインメント初のボーイズグループNU'ESTのメンバーとしてデビュー。2017年、Mnetのオーディション番組「プロデュース101」シーズン2に出演して話題になり、グループでも個人でも人気を博した。昨年、歌手パク・ジニョンの「エレベーター」をリメイクしたソロ曲で愛され、最近では「WATERBOMB」など夏のフェスティバルで活躍し、“WATERBOMBの男神”と呼ばれている。NCT 127は、ソウルを基盤に2016年7月に誕生したNCTのユニットグループだ。デビュー曲「Fire Truck」から「Limitless」「Cherry Bomb」「Simon Says」「Superhuman」「英雄; Kick It」「Sticker」「2 Baddies」「Ay-Yo」「Fact Check」など様々な音楽を披露し、世界中のK-POPファンに愛されてきた。最近では、6thフルアルバム「WALK」を発売し、韓国国内外の音楽ランキングの上位にランクインしている。2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHERは、成長を続ける姿で、世界的なグループになった。4月に発売した6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」で韓国国内外のファンから注目されたことに続き、3日に日本で発売した4thシングル「誓い(CHIKAI)」でブームを巻き起こした。オリコン、ビルボードジャパンなど現地のランキングで1位となり、現在は日本でドームツアーを行っている。2020年にデビューし、5年目に入ったP1Harmonyは、グローバル市場で人気を博し、ファンを増やしている。特にワールドツアーを相次いで成功させ、“公演型アーティスト”という修飾語を得た彼らは、最近行われた北米ツアーでは、KIA FORUM公演のチケットが全席完売となり、話題になった。単独公演の他にも海外有数のフェスティバルにK-POPボーイズグループとして初めて出演し、存在感を見せている。昨年Mnet「BOYS PLANET」を通じて結成されたZEROBASEONEは、正式デビュー前から様々な記録を更新し、次世代スターとして浮上した。1stミニアルバムがK-POPデビューグループとして初めてダブルミリオンセラーを記録したことに続き、5月に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」まで、3作連続で初日にミリオンセラーという大記録を打ち立てた。最近では、韓国を超え、海外でも精力的に活動している。デビュー1年で日本最大の音楽フェスティバルへの出演が決まっただけでなく、9月からワールドツアーを開催し、世界中のファンと会う。Hi-Fi Un!cornは昨年3月、TBSと韓国のSBSグループ、FNCエンターテインメントによる日韓合同大型プロジェクト「THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE」で優勝したバンドだ。同年、韓国と日本で同時にデビューし、両国で精力的に活動している。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は8月22日午後、ソウル松坡(ソンパ)区にある蚕室(チャムシル)室内体育館にて開かれる。2017年、「第1回 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」としてスタートし、8年間続くこの授賞式は、K-POPでの観光客1000万人誘致を祈願するため開かれる最大規模のK-POPフェスティバルだ。グローバル市場でK-POPを輝かせている主役たちとセレブたちが一堂に会し、多彩な見どころを提供する予定だ。これに先立って組織委員会は、チョン・ヒョンム、お笑いタレントのチャン・ドヨンがMCに抜擢されたと伝え、関心を高めた。本日発表されたアーティストの他にも、ITZY、aespa、Billlie、tripleS、KISS OF LIFE、QWER、YOUNG POSSE、NCT WISH、ILLIT、UNIS、BADVILLAIN、Wanna One出身のハ・ソンウン、イ・ムジン、BIBI、JD1などが出演する。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は、現場で直接公演を見ることができないK-POPファンのため、グローバルライブファンプラットフォームhelloliveなどを通じて世界198ヶ国に生配信される。