少年忍者・川崎皇輝、バースデー記念ソロ動画公開 人気Vtuber・宝鐘マリンとの共通点に驚き

◆川崎皇輝、バースデー記念にソロ動画公開

【モデルプレス=2024/07/30】少年忍者の川崎皇輝(※「崎」は正式には「たつさき」)が7月30日、ジュニア公式TikTokにて動画を公開し、話題となっている。同日、22歳の誕生日を迎えた川崎。「#少年忍者 #川崎皇輝 です 本日22歳になりました! ということで、久しぶりにソロ動画!」とダンス動画を投稿した。「そして、初めて知った時は驚いたのですが、 宝鐘マリン船長もなんと同じ誕生日なんです せっかくなので今回はそんな船長と、こぼ・かなえるさん の『III』を踊らせていただきました」と、「ホロライブプロダクション」の人気VTuberの楽曲に合わせ、表情管理完璧にキレのあるダンスを披露した。

◆川崎皇輝、バースデー記念にソロ動画に反響

◆川崎皇輝、大所帯グループ“少年忍者”でリーダー務め活躍

また投稿には「ちなみに他には皆様もご存知の通り、WEST.の小瀧くんも同じ誕生日です! いつか同じ誕生日の人たちで集まってみたい…笑」とつづり、先輩の小瀧望の名もあげていた。川崎は、2023年10月にも宝鐘マリンの楽曲「美少女無罪♡パイレーツ」を使用したソロ動画をTikTokで披露。同投稿では、「今まであまり触れてこなかったVTuberさんの世界について色々と勉強をしてみました」「諸々難しい事も多かったですがなんだかんだで色々見てる間に推しが何人かできました 新たな出会い 誰かは内緒です」と明かしていた。これを受け今回の動画を見たファンからは「22歳のお誕生日おめでとうございます!」「22歳の皇輝くんに幸あれ!」「素敵な1年になりますように」などの祝福の声とともに、「誕生日にソロ動画あげてくれるの嬉しい」「待ってました!」「推しと推しの共演…尊い」「今回の動画もアイドル全開な皇輝くん可愛い」といったコメントも多数寄せられ、注目が集まっている。2012年に嵐の櫻井翔に憧れ、弟・星輝(少年忍者)とともに芸能活動をスタートさせた川崎。21人のメンバーで構成される大所帯グループでリーダーシップを発揮し、ライブやYouTubeではMCとして仕切り、まとめ役を担うことも。ステージに立つと持ち前のアイドル力を存分に披露。全力のパフォーマンスや安定した歌唱でグループのセンターを担うことも多く、天性の愛嬌とアイドル力で愛される存在として一目置いているメンバーも多い。3・4月には、シアタークリエにて上演されたミュージカル『町田くんの世界』で主演を務め、現在放送中のSnow Manの目黒蓮が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』(毎週月曜よる9時〜)で月9デビューを果たすなど、活躍の場を広げている。グループとしては、5月に横浜アリーナにて初の単独アリーナ公演「少年忍者 Arena Concert 2024 The Shining Star」を完走。8月16日からはTOKYO DOME CITY HALLにて「PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜」の開催を控えるなど、グループとしても個人としても飛躍が期待され、今後の活躍に目が離せない。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】