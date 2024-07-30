2²óÀïÇÔÂà¤Î¹â»ÔÌ¤ÍèÁª¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡¡½ÀÆ»½÷»Ò63¥­¥íµé2²óÀï(Âç²ñ5ÆüÌÜ¡á¸½ÃÏ»þ´Ö30Æü ¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê)

½éÀï¤Ç¸«»ö°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¹â»ÔÌ¤ÍèÁª¼ê¡£2²óÀï¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥¯¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹â»ÔÁª¼ê¤Ï»î¹ç³«»Ï1Ê¬7ÉÃ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¿²µ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤ßÍÞ¤¨¹þ¤ß¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Ê¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê6ÉÃ¤ÇÆ¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢Î¾¼Ô¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ØÆ³¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹¶¤á¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»¤¬·è¤Þ¤é¤ºËÜÀï4Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ë¤È50ÉÃ¡¢¹â»ÔÁª¼ê¤¬²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¥¯¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¤¬µ¶ÁõÅª¤Ê¹¶·â¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢2¤Ä¤á¤Î»ØÆ³¡£¤³¤ì¤Ç¤¢¤È1²ó»ØÆ³¤¬¥¯¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¹â»ÔÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¯¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¤¬¹¶¤á¹þ¤à¤ÈÃ´¤®µ»¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤½¤Îµ»¤Ë¹â»ÔÁª¼ê¤Îº¸¼ê¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¹â»ÔÁª¼ê¤ÏÄË¤½¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁª¼ê¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤áÂçÆâ´¢¤ê¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¯¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²µ»¤Çµ»¤¢¤ê¡£¹â»ÔÁª¼ê¤ÏÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁª¼ê¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï5°Ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÈá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

»î¹ç¸å¡¢¹â»ÔÁª¼ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸«¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¡¦¡¦¡¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö²¿ÅÙÄ©¤ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ËÄ©¤á¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£