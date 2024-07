徹底した効率化により、既存の航空会社に比べ格安の利用料を打ち出し人気のLCC(Low Cost Carrier)。



【写真】隣の乗客は「窮屈そうにしていたが…」

今、SNS上ではそんなLCCに初搭乗した男性の体験レポートが大きな注目を集めている。



「初めてLCC乗ったら素晴らしい体験ができたのでみんなにシェアします。今までLCCに乗ったことがなかった理由は『空港が成田なので遠い』という事実と『価格設定が安いのでサービスもチープで民度も低い』という噂のせい。今回は嫁ちゃんからどうしても一緒に花火を見たいと言われての週末旅。滞在が短いのに交通費が高いのは俺の中で許せなくてLCCを使うことにした。」



と紹介したのはDTH郝老师さん(@DTH03597062)。



「飲食は有料だが、普段もたいてい寝てるので問題なし」「民度はLCCではない航空会社の客の800倍いい」などとLCCを利用した感想を率直につづるDTH郝老师さん。



DTH郝老师さんに話を聞いた。



ーー投稿の反響へのご感想を。



DTH郝老师:今まで何度がバズったことはありましたが、今回の伸び方は他とは明らかに違いました。他はポスト後すぐにかなりの勢いで伸びるのでバズることが予想できるのですが、このポストは最初あまり反応がなくバズるとは全く思いませんでした。もしかするとフォロワーの多いインフルエンサーにリポストされたのかもしれません。またこれほどリプと引用リプライが多いのも初めてでした。私はXはリプメインと思ってるくらいポストよりもリプするのが好きで原則全リプを目標にしてるのですが、今回は追いつきませんでした。



ーー見事に賛否が分かれました。



DTH郝老师:反響は体感的に7割が賛同、3割が反対意見でしたが、私としてはなんせ1回しかLCCを利用したことがないのでどちらが正しいなどは言えませんでした。体験したこと、そして感じたことをそのまま書かせていただきました。ただどちらの反応も参考になりましたので、今後LCCを使う際に役立てたいと思っております。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ナイスレポートありがとうございます。私もいつもプライベートはLCCですが激しく同意です。老害、勘違い社畜おっさんの比率低いですよね。自身も出張時は会社の経費で大手会社乗りますが品よく振る舞おうと肝に銘じます笑」

「昔、成田の第3ターミナルで働いてました。利用したのはジェットスターだと思います。あそこは職員がとても強いので、日本の『お客様は神様』が全く通用しません。マナーを求めるときはかなりおすすめです」

「初めての日本国内線はジェットスターというLCCだけど、搭乗予定日の数日前から、乗務員が会社の賃金未払いを理由にストライキを始めた。搭乗前日になって、ストライキが相次いで発表されている中、航空会社のHPに私の搭乗便の運行予定が発表されないし、電話しても出ない。」



などさまざまな感想、意見が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはどのように感じるだろうか。



なおDTH郝老师さんのアカウント名にある「郝老师」は、中国語学習をするために見ていたドラマ『未来の僕から君へ Waiting For You In The Future』の主人公の名前から取ったものだということ。同作は30代後半の主人公が高校時代にタイムスリップし、自分のクラスの担任になるという中国で大ヒットした新感覚の青春ドラマ。動画配信サービスiQIYIで無料視聴できるので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



DTH郝老师さん関連情報

Xアカウント:https://x.com/DTH03597062

『未来の僕から君へ Waiting For You In The Future』:(リンク)



(まいどなニュース特約・中将 タカノリ)