¡Ú¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¡¡²ÈÂ²¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¡×
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê£³£°ÆüÈ¯¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤òÀ©¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê£²£µ¡á»°°æ½»Í§£Ä£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ë¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¼ïÌÜ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£·°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇ½ª£µËÜÌÜ¤ËÂçµÕÅ¾¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¤¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¸å¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤Ï¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥«¥Ó¥´¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¤ä¤Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥«¥Ó¥´¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤â±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£